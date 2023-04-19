16 yıldır köy meydanında aynı sofrada oruç açıyorlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köylüler 16 yıldır sürdürdükleri gelenekle Ramazan ayının son günlerinde bir gün aynı sofrada oruçlarını açıyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri 2007 yılından beri Ramazan ayında birlik beraberlik göstergesi olarak köy meydanında bir gün toplu iftar yapıyorlar. Köy meydanında bir araya gelen köy halkı ve davetliler aynı sofrada orucunu açarken, yaşlı ve hasta vatandaşların yemekleri ise; evlerine götürülüyor.

"Çok güzel bir istişare ve kaynaşma oluyor"

200 nüfuslu Sarıdayı köyünde toplu iftar yemeğinin köyde birlikteliği pekiştirdiğini, hayırsever vatandaşların katkısıyla 16 yıldır düzenlenen iftar programının güzel bir gelenek haline geldiğini söyleyen Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz, “15-16 yıldır köylülerimizin desteğiyle toplu iftarımızı ramazanlarda devam ettirmekteyiz. Çok güzel bir istişare ve kaynaşma oluyor. Allah’ın izniyle bu yıldan sonraki yıllarda da devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Herkesten gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim” diye konuştu.