16 yaşındaki Serebral Palsi hastası Cemre depremzede çocuklar üşümesin diye, kullanabildiği iki parmağıyla atkı ördü

Burdur’da yaşayan 16 yaşındaki Serebral Palsi hastası Cemre Girişim, engeli nedeniyle sadece iki parmağını kullanbildiği elleriyle yaptığı atkıları depremzede çocuklara bağışladı. Kızının iyilik yapınca mutlu olduğunu belirten baba Ali Girişim, "Kızım ördüğü atkıları bütün sevdiklerine armağan eder. Her atkı hediyesinde ayrı bir sevinç ayrı bir mutluluk yaşıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yurdun dört bir yanından depremzede vatandaşlara yönelik yardımlar aralıksız devam ediyor. Depremden etkilenen birçok vatandaş bulundukları illerde çadırlarda kalırken birçoğu da çeşitli illerde bulunan yurt ve evlere yerleştirildi. Zorlu kış günlerinde evsiz kalan depremzedeler için 7 den 70 e herkes seferber olmuş durumda. Bunlardan biri de Burdurlu 16 yaşındaki Cemre Girişim. Bebekliğinden beri Serebral Palsi hastası olan yüzde 90 engelli Cemre, evde kendi yaptığı atkıları depremzede çocuklar üşümesin diye onlara bağışladı. Evde kurdukları düzenekle atkı ören ve ördüğü atkıları depremzede çocuklar üşümesin diye onlara armağan eden Cemre çocukların bir nebze de mutlu olmaları için çabaladığını dile getirdi.

"Ördüğü atkıları sevdiklerine armağan eder"

Cemre’nin babası Ali Girişim ise kızı ile ilgili yaptığı açıklamasında; “ Kızım Cemre 16 yaşında. Serebral Palsi hastası. Parmakları, dili, ayak parmakları zayıf. Bir dostumuzun tavsiyesi ile iplerle atkı, boyunluk, lif öğrenmesini öğrendi. Kızım ördüğü atkıları bütün sevdiklerine armağan eder. Yörük şenliklerinde amcalarına hediye eder. Aynı zamanda Burdur’un yörük hanımağasıdır Cemrem. Bütün yörük şenliklerini, konserlerini kaçırmaz. Orada da abilerine hediye ederdi. Şimdi de deprem vesilesi ile biriktirdiği biraz atkı vardı. Onları da yardım toplama merkezlerine götürerek depremzede çocuklara gönderdik. Şimdi de hazırladığımız biraz daha atkı var. Onları da KYK yurdunda ki çocuklarımıza götürüp hediye etmeyi düşünüyoruz. Kızım bunlardan mutlu oluyor. Her atkı hediyesinde ayrı bir sevinç ayrı bir mutluluk doğuyor. Onun sevinmesi bizim için de büyük bir mutluluk. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremzedeler için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.