16 yaşında başladı, yarım asırdır zamana ayar veriyor

Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı Mudurnu ilçesinde 55 yıldır bozuk saatleri onaran 70 yaşındaki Mehmet Ateşalp, ilçede kalan son saat tamircisi olarak biliniyor. Zanaatını yarım asırdır büyük bir aşk ile sürdüren Ateşalp, şimdilerde mesleği öğretecek çırak bulamıyor.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Mudurnu’da yaşayan Mehmet Ateşalp, henüz 16 yaşındayken saat tamircisinin yanında çıraklığa başladı. Yaklaşık 7 yıl süren çıraklık döneminin ardından ahilik geleneği ile ustasından aldığı izinle kendine iş yeri açan Ateşalp, çalışmalarını kendi dükkanında sürdürmeye devam etti. Yarım asırdır bozuk saatlere hayat veren Ateşalp, bugün ilçenin son saat tamircisi olarak yaşamını sürdürüyor. Geçimini sağladığı saat tamirciliği sayesinde çocuklarını büyüten Ateşalp, ilçeye gelen turistlere unutulmaya yüz tutan mesleklerden olan saat tamirciliğini göstererek, nostaljik anlar yaşatıyor.

"Çırak bulamıyoruz"

Mesleğinin ilçedeki son temsilcisi olan Mehmet Ateşalp, "Genç yaşta çıraklığa başladım ve yaklaşık 6,5 sene çıraklık yaptım. Daha sonra ustamın duasıyla ustalık icazeti alarak, kendi dükkanımı açtım. Bu çok ince bir meslek. Çocuklarımı bu tamircilikle okuttum. Eskiden mekanik saatler vardı, onları tamir ediyorduk. Hala da tamir ediyoruz. 1980’den sonra pilli saatler çıktı. Şimdi de onları tamir ediyorum. Eski cep saatlerini getirenler oluyor, onları da tamir ediyoruz. Saatleri tamir eden benden başka da kimse kalmadı. Şuanda çırak yok, çırak bulamıyoruz. Şimdi herkes işçi olarak çalışıyor ya da üniversiteyi bitirdikten sonra memur olarak çalışıyor" dedi.