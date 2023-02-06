16 saat sonra otel enkazından kurtarıldı

Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan otelin enkazı altında kalan bir vatandaş 16 saat sonra UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman’da sabaha karşı yaşanan deprem felaketinde il merkezi ve ilçelerde birçok ev ve bina yıkıldı. Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında bulunan bir otelin enkazı altında kalan bir vatandaş, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde depremden 16 saat sonra kurtarıldı. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.