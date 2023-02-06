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MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor "
MSB: "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali iç
16 saat sonra otel enkazından kurtarıldı
Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan otelin enkazı altında kalan bir vatandaş 16 saat sonra UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Haberde İnsan 06.02.2023, 20:20
Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan otelin enkazı altında kalan bir vatandaş 16 saat sonra UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman’da sabaha karşı yaşanan deprem felaketinde il merkezi ve ilçelerde birçok ev ve bina yıkıldı. Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında bulunan bir otelin enkazı altında kalan bir vatandaş, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde depremden 16 saat sonra kurtarıldı. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.