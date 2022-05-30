banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022

152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde yaşayan asırlık çınar 98 yaşındaki 152 torun sahibi Numan Cenik, vefat etti.

Haberde İnsan 30.05.2022, 11:02
152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde yaşayan asırlık çınar 98 yaşındaki 152 torun sahibi Numan Cenik, vefat etti.

Taşova’ya 43 kilometre uzakta olan en eski yerleşim yerlerinden Şeyhli köyünde yaşayan  asırlık çınar Numan Cenik, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

1968-1973 ve 1981-1984 yılları arasında Şeyhli köyünde 2 dönem muhtarlık yapan Numan Cenik’in evlatları; Ayşe’den 6 çocuk 26 torun, Katibe’den 8 çocuk ve 17  torun, Döndü’den 4 çocuk 7 torun, Kemal’den 6 çocuk 10 torun, Saliye’den 5 çocuk 9 torun, Selver’den 5 çocuk 10 torun, Enver’den 6 çocuk 2 torun olmak üzere 152 torunu var.

Toplam 10 evladının 8’i hayatta olan Numan dedenin, evlatlarından 122 torunu ve torununun torunları ile birlikte 152 torunu bulunuyor. Ayrıca 14 tane torununun torununu gördü.

Yorumlar (0)
26°
açık