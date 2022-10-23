150 çeşit nostaljik gazoz ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü

Baba mesleği olan konfeksiyon işini bırakıp, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 çeşit gazoz tedarik eden Yusuf Akın, İzmir’de çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tarihi Kemeraltı Çarşısında yaklaşık 10 yıl önce gazoz dükkanı açan Akın, “Artık tam anlamıyla eskiye dönüş olmasa da hayal etmesi bile güzel oluyor” dedi.

İzmir’in Konak ilçesinde 1980 yılından beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çeşitli iş kollarında çalışan Yusuf Akın (47), son olarak babasıyla birlikte özel terzilik yapıyordu. Konfeksiyon işinin artık eski tadının kalmaması ve değişmesi üzerine yaklaşık 10 yıl önce çocukluk hayali olan gazoz dükkanı açan Akın, çocukluğunu hatırlamak isteyen herkesin gazoz içmeye geldiğini söyledi. Akın, “2015’ten beri bu işle ilgileniyorum. Herkes gazoz içti bu ülkede. Herkes çocukluğunda gazozun değerini, gazozun ne olduğunu çok iyi biliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanından 150 çeşit gazoz

Akın, raflarda bulunan 150 çeşit gazozun yerel ve nostaljik olduğuna vurgu yaptı. Ülkenin dört bir yanından gazoz çeşitlerini zorlu yollarla tedarik ettiğini dile getiren Akın, "Gazozları satmak işin kolay tarafı tedarik edip, bu çeşitlere ulaşabilmek çok zor. Bazı müşterilerimiz ne içebilirim diye düşünürken saatlerdir oturup izlediğini bilirim. Birden fazla alıp evine taşıyanlar da var, çünkü hasret kalmış insanlar. Bu ürünlerde glikoz, mısır şurubu ve laktoz kesinlikle yok. Şeker pancarından yapılır, mideyi rahatlatan ürünlerdir. Gazozların 15-20 çeşidini birkaç arkadaşımızla birlikte tedarik zinciri gibi yapmaya çalışıyoruz. Diğerlerini firmaları zorlayarak, sürekli arayarak tedarik etmeye çalışıyorum veya başka şehirlerde olan arkadaşlarımdan göndermelerini istiyorum. 150 çeşit gazozu burada toplayıp satmak çok zor iş. Kolay gibi gözükse de en çok zorlandığım iş tedarik etmek” dedi.

“Artık eskiye dönüş olacağını sanmıyorum ama onun hayali bile yetiyor”

Sadece bu yıl 40 ilden gazoz işini yapmak için kendisinden yardım istediklerini söyleyen Akın, “Bana ulaşan arkadaşlara ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ticari tarafında değilim, nostalji ve insanların eskiye dönüşü için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlara bakıyorum gerçekten çok güzel dönüşler var. İnsanlar sadece burada gazoz içip gazozu hatırlamıyor, eskiyi hatırlıyor, eskiden nelerimiz vardı onu hatırlıyor. Artık eskiye dönüş olacağını sanmıyorum ama onun hayali bile yetiyor” şeklinde konuştu.