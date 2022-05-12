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15 yaşındaki kızı kaçıran 40 yaşındaki adam serbest kaldı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi tarafından 15 yaşındaki kızı kaçırılan baba, gözyaşlarıyla orman işçisinin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Baba, “Benim kızım sevgi evlerinde kalıyor ben onu göremiyorum kızımı kaçıran elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

Haberde İnsan 12.05.2022, 10:09
15 yaşındaki kızı kaçıran 40 yaşındaki adam serbest kaldı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi tarafından 15 yaşındaki kızı kaçırılan baba, gözyaşlarıyla orman işçisinin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Baba, “Benim kızım sevgi evlerinde kalıyor ben onu göremiyorum kızımı kaçıran elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

Olay, geçen 20 Eylül tarihinde Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi’nde meydana geldi. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki A.R.Ş.’yi okulların açılmasıyla ailesi yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleştirdi.

Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.’nin (40) tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.’nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.

Ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.’nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.’den de şikayetçi oldu. Jandarma, 15 yaşındaki kızın İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söylemesi üzerine İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Küçük kız sevgi evlerine yerleştirildi

20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark edip tekrar jandarmaya gitti. Aile, kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.’nin ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde bir barakada olduğunu saptadı.

Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevgi evlerine götürüldü. A.R.Ş., yine orman işçisi İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini söyledi ve İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözyaşlarıyla yardım istedi

Baba Halil Ş., kızının korkudan şikayetçi olamadığını öne sürerek daha sonra kızının bütün gerçeği anlattığını söyledi. Baba Halil Ş., İ.Ç.’nin tutuklanmasını isteyerek, “Benim çocuğumu İ.Ç. tek başına kaçırmadı. Muhtar Y.Ç., H.U. ve eşi H.U.’da onlara yardım etti. Benim kızım hepsini anlattı. 3 gün alı koydular kızımı. Jandarma kızımı ararken muhtar hep bizi oyaladı. Kızım eve geldiğinde titriyordu ama anne ve babanı öldürürüz diye tehdit ettikleri için şikayetçi olmadı. Çocuğumu sevgi evlerine götürdüler şuanda orada” diye konuştu.

“Kızım taciz edilmiş”

27 Mayıs’ta duruşmanın görüleceğini söyleyen baba Halil Ş., “Hepsi şuan serbest. Elini kolunu sallayarak geziyorlar. Kızımı kaçıran İ.Ç., şuanda Antalya’da orman işçisi olarak çalışıyor. Ben benim kızımı kaçıran kişinin tutuklanmasını, cezasını çekmesini istiyorum. Nasıl 15 yaşındaki bir çocuğu kaçıran kişi serbest kalabilir. Her gün kızımla görüşüyorum telefonda ağlıyor. İlk başta kızım ifadesinde hiçbir şey söylemiyordu ama şuanda bize anlattıklarını ifadesinde de söylüyor. Taciz edilmiş onu da anlatıyor. Kızım söylediği halde şuan serbest” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de şuan tehdit aldıklarını öne süren baba Halil Ş., “Ben artık bunları kaldıramaz oldum. Kimsem yok. Devletime sığınıyorum. Lütfen gerekeni yapsınlar” dedi.

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