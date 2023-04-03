15 yaşındaki Ayşe’nin bilek güreşi şampiyonası için sıra dışı antrenman yöntemleri

Antalya’nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisinin, ailesinden habersiz başladığı bilek güreşinde bileği bükülmüyor. Ayşe Kandıran, ilk olarak ağabeyinin yaptığı spora merak sardı ve kendi imkanlarıyla başladığı bilek güreşi sporunda şimdilerde Türkiye şampiyonu olabilmek için saman balyalarını kaldırıp, halatla tepeye tırmanarak ağırlık çalışıyor.

Ayşe Kandıran, ilk olarak Antalya’da katıldığı şampiyonada 1. olurken, daha sonra Muğla’da düzenlenen 45 kilogramda katıldığı turnuvada 2. oldu. Elde ettiği dereceyle Mayıs ayında Erzurum’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası finallerinde Antalya’yı temsil etme hakkı kazandı. Şampiyon olmasına köy hayatının büyük katkı verdiğini belirten Kandıran, "Burada küçük de olsa idmanlar yapıyorum. Saman balyası kaldırarak, halatlarla ve hayvanlara yem vererek. Aynı zamanda ağabeyim de sporcu olduğu için onunla da çalıştık. Böylelikle kendimi fark ettim ve kendimi göstermeye çalıştım. Hedefim en başta milli takıma girebilmek ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Antrenör olup kadınlar için spor salonu açmak istiyorum. Çünkü bu konuda erkeklere öncelik tanınıyor gibi. Kadınlar bu konuda geri planda duruyor. Elimden geldiği kadar bu konuda kadınların da şampiyon olabileceğini göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Saman balyalarını taşıyarak hazırlanıyor

Türkiye şampiyonası finallerinde yarışacak olan Kandıran, "Hazırlanırken hayvanlarımız için tarladan saman balyalarını taşıyarak, halatlarla tırmanış ve kaldırma gibi ortama ayak uydurarak hazırlanıyorum. Türkiye şampiyonası öncesi Antalya’da sağ kolda 1., sol kolda 2. oldum. Muğla’da yapılan turnuvada gruplarda 2. oldum ve Erzurum’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandım. En büyük hedefim orada da şampiyon olmak" dedi.

“Ağabeyinin yaptığı sporu merak ederek bizden gizlemiş yaptığı sporu”

Kızının başarıları ile mutlu olan baba İsa Kandıran ise, "Mutluyum, hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Kendi başarısı, spor salonuna göndermedik. Burada kendi imkanlarıyla ve ağabeğiyle birlikte ağırlık kaldırma ve halatla çalıştılar. Ağabeyi spor yaptığı için kızım da spora merak sarıyor, bizden gizlemiş yaptığı sporu. İlgisi bu şekilde ortala çıktı. ’Bilek güreşi yapacağım’ dedi bize. Biz de okulunda hocası ile görüştük. O da inanamadı hatta. Sonra ilgilendi bizimle. Önce Antalya, sonra da Muğla’da kızımızın yanında olduk. Mutluyuz" diye konuştu.