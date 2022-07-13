15 Temmuz’da ağır yaralanan gazi Bilal Erdoğan o geceyi anlattı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Binası önünde gazi olan Bilal Erdoğan, vatandaşların yardımı ile hastaneye yetiştirildi. Sağ bacağından, karnından ve üst göğsünden vurulan Erdoğan’ın vücudunda taşıdığı yara izleri hala o geceyi hatırlatıyor.

Bilal Erdoğan, 15 Temmuz’da hainlere direnen binlerce gaziden birisi. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan iş yerinde arkadaşı ile otururken çok fazla F-16’nın geçmesiyle tedirgin olan Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimi içinde olduğunu Binali Yıldırım’ın televizyonlarda vatandaşa seslenmesinin ardından öğrenerek sokağa indi. İlk önce Genelkurmay Başkanlığı binası önüne gelen Erdoğan, bölgede bulunan tanklarla mücadele ettiklerini belirterek, “Genelkurmay’ın orada ilk gittiğimizde kırk kişi anca vardı. Tanklar var, tanklarla mücadele ettik durdurmaya çalıştık. Daha sonra Kızılay ve Akay’dan insan seli gelince iş daha da farklılaştı. Bu sefer de karşı tarafın tutumu daha farklı olmaya başladı. Silah sıkmaya başladı, mermiler vatandaşa isabet etti” ifadelerini kullandı.

“Abi kendini bırakma”

Genelkurmay Başkanlığı Binası’nın önünde helikopterin halka ateş açması sonucu ağır yaralanan 15 Temmuz Gazisi Erdoğan, “Helikopterin vatandaşı taraması ve saat 02.00 gibi benim vurulmam sonrasında olay benim için bitti. Sağ bacak, karın ve sağ üst göğsümden vuruldum. Ben tam olarak hastaneye nasıl yetiştirildiğimi hatırlamıyorum sadece orada bir gencin ‘Abi kendini bırakma’ dediğini hatırlıyorum. İşte o çocuk beni alıp hastaneye götürmüş. Uzun bir süre Numune Hastanesinde yattım. İki santim sağ bacağım kısaldı. Platinlerim var. Karın bölgesinde var biraz sıkıntımız. Onun haricinde başka bir kalıcı hasar yok” diye konuştu.

“Kalıcı bir şeyler bırakabilirsek daha etkili olacağını düşünüyoruz”

15 Temmuz gecesinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Gençler ne kadar bu durumun farkında bilemiyoruz. Çünkü nereden baksanız bir altı sene geçmiş. Bunu algılamak biraz daha zor. Ama bizler bunu unutturmama gibi bir çaba içerisine girip kalıcı bir şeyler bırakabilirsek daha etkili olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.