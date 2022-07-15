Ankara’da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı.

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı, hain darbe girişiminde şehit düşenlerin kabirlerini ziyaretle devam etti. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, protokol üyeleri ve şehit yakınları ile gazilerin hazır bulunduğu programda Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı. Kabir ziyaretinin ardından Kaymakam Bilgihan ve Belediye Başkanı Şimşek, Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı’ndan Vilayetler Evi’ne kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü, Vilayetler Evi bölgesinde Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

Gölbaşı’nın bütün camilerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kur’an-ı Kerim okundu. Gölbaşı Belediyesi

tarafından düzenlenecek organizasyonlar gün boyu devam edecek. Etkinlikler çerçevesinde Gölbaşı Gençlik Merkezi’nde satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi turnuvaları düzenlenecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi, 15 Temmuz sinevizyon gösterisi ve mehteran gösterisi sonrası Atatürk Sahil Parkı’nda Kaya Kuzucu konser düzenleyecek. Demokrasi nöbeti ile devam edecek olan program sabaha karşı son bulacak.