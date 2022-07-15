15 Temmuz şehitleri İzmir’de törenle anıldı

İzmir’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin altıncı yıldönümünde Kadifekale Hava Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleriyle de sohbet etti.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı yılında darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir’de tören düzenlendi. Kadifekale Hava Şehitliği’ndeki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Hisar Camii müezzini Muzaffer Gülmez’in Kur’an-ı Kerim tilaveti le başlayan program, İl Müftüsü Salih Sezik tarafından okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra Vali Köşger anı defterini imzaladı.

"Onlar destan yazamadıkları gibi okumaktan da aciz olanlardır"

Vali Köşger yaptığı konuşmada, "Eşsiz mirasımız olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne sayılı aylar kala bilinmelidir ki kalpleri iman, gönülleri ülke sevgisi dolu olan gençlerimizin Türkiye’mizi nice 100. yıllara taşıma gayreti, 15 Temmuz ve benzeri kalkışmalara tenezzül edenleri tekrar tekrar düşünmeye sevk edecek kudrettedir. Bizler çoğu kan ve gözyaşı ile kazandığımız nice şanlı zaferin, Türk milletini bugünlere taşıdığının idrakindeyiz. 15 Temmuz ihanetinden çıkardığımız sonuç ise milletimize son 100-150 yılda yaşatılanlarda imzası olan şer odaklarının kuklalarını yönetmeye de devam edeceğidir. Onlar destan yazamadıkları gibi okumaktan da aciz olanlardır. Allah’ın yardım ve muhafazası ile Türk milleti bir ve beraber oldukça her türlü zorluğun üstesinden gelebildiğini asırlardır anlayamamışlardır. Ne var ki aziz milletimizin iradesine yönelik o hain kalkışmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bozguna uğrattığımız cüruh, vatana ihanetin bedelini ödemiştir; ödemeye de devam etmektedir. Her zamankinden daha kararlılık yaşadığımız 15 Temmuz gecesinin aydınlık sabahında ülkemizin gücünün ilelebet payidar kalacağını, dost düşman herkese bir kez daha gösteren 251 şehidimiz ile 2 bin 196 gazimizden Allah binlerce kez razı olsun" dedi.

Şehitlikteki programın ardından Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özuslu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, protokol ve askeri heyet ile birlikte şehitlerin kabirlerini dolaşarak karanfil bıraktı. Vali Köşger ve askeri heyet, şehit aileleriyle de sohbet etti.