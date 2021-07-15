15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu mezarı başında anıldı

ANTALYA (İHA) – FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki mezarlıkta düzenlenen, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik” günü anma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, şehit Ağaroğlu’nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korkuteli Müftülüğüne bağlı İmamlar şehit mezarı başında Kur’an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya dua etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oğlunun mezarı başında konuşan baba Osman Ağaroğlu, “Şehitlik bir son değil bize göre, yeni bir hayata geçiş, yeni bir dünyaya açılıştır. Yeni bir elbise değiştirilişidir. Şehitlik ‘Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz’ hadisi şerifinde olduğu gibi şehitlik Rablarına ram olabilmektir. Bizler esaret altında yaşamaktansa, şehadeti tercih eden bir milletiz. Çünkü biz esareti kabul etmeyiz ve devamlı olarak şunu söyleriz; mektebinde şehadet olan bir milletin, kaderinde esaret yoktur” dedi.

Daha sonra söz alan Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, “15 Temmuz ne yazık ki kara bir gün. Yine birlik ve demokrasi günü inşallah bundan sonra böyle yad edeceğiz. Gönül arzu ederdi ki 251 şehit vermeden yolumuza devam etseydik. Keşke böyle hain bir kalkışma olmasaydı. Daha öğrenci olan gencecik Yasin Naci’mizi toprağa vermeseydik. Ama şunu biliyoruz ve inanıyoruz ki, bu ülke için, bu ülkenin demokrasisi için bekası için, Cumhuriyetimiz için canını verecek, gözünü kırpmadan canını verecek nice Yasinler var. Buradan bu vesile ile niyeti bozuk olan, ülkeye fenalık etmek isteyen ülkemiz için, devletimiz için, Cumhuriyetimiz için, demokrasimiz için, yanlış ve kötü düşeneler bilsin ki; Ülkenin Yasin Naci’leri bitmez. Bu ülkenin Yasin Naci’lerine babaları Osman Bey gibi insanları da bitmez. Dolayısıyla hainlere şunu söylemek isterim; Bu ülkede herkese yer var, ama hainlik eden Cumhuriyetimize, demokrasimize kastedenlere asla göz açtırmayız. Asla bu niyetlerine rıza göstermeyiz. Bir çakıl taşımızı kimseye vermeyiz. Bu böyle biline. Hem FETÖ için Hem PKK için diğer terör örgütleri için bu böyle biline. Allah bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Yasin kardeşimizin mezarının başında bir söz var, ‘Vatan için ölmekse kaderim, Böyle kaderin ellerinden öperim’” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu, Yasin Naci Ağaroğlu’nun mezarına karanfil bıraktı.