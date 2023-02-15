15 Temmuz gazisi Umre parasını depremzedelere bağışladı

Asrın depremini Adana’da yaşayan 15 Temmuz Gazisi Cafer Güneş, umre için biriktirdiği 40 bin TL sini AFAD aracılığıyla ile depremzedelere bağışladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünü ziyaret eden Güneş, umre için biriktirdiği parayı Ziraat Bankası Palandöken Şubesinden AFAD’a gönderdi.

15 Temmuz Gazisi olarak tüm gazileri deprem bölgesine yardım yapmaya davet eden Güneş, "Bugün yardım etme günüdür. Bugün elini taşın altına koyma zamanıdır. Allah rızası için elimizden geleni yapma günüdür. Elimizden ne gelirse, ne varsa gereken desteği sağlayalım. Bu yük bizim sırtımızdadır. Devletin varlığını ben deprem bölgesinde gördüm. 3 yaşındaki bebeğin enkaz altında elimi tutması ve bana dede demesi her şeye bedeldi. Onun için gazilerimize sesleniyorum yardım edin" dedi.

Devletin çalışmalarını eleştirenlerin objektif olmadığını belirten Güneş, "Bir depremzede olarak devlet benim yanımdaydı, devletten maaş alan, devletin yardımını bekleyen, ama yardım etmeye gelince ben devlete güvenmiyorum diyenlere kahroluyorum, bu hayrımın insanlara örnek olması açısından medyada paylaşılmasını istedim çünkü hiç birşey yapmayan ve hiç bir işe yaramayan insanların sesi, canını bedenini ortaya koyan vatanına ve milletine hizmet edenlerden daha fazla çıkıyor. Devlet rüştünü ispatlamıştır, çalışmalar daha çok duyurulmalı ve anlatılmalıdır. Oradaki insanların emeğini heba etmeyelim. Allah devletimize zeval Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze de yönlendirmesi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, Gazi Güneş’i telefonla arayarak, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.