15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: “15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasında infaz edilmek istendim ”

15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan’ın ismi memleketi Çorum’da bir parka verildi.

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parkın açılışını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve protokol üyeleri yaptı. Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, “15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasında müdahale ettiğim için Jandarma Genel Komutanlığında infaz edilmek istendim. Büyük bir risk taşıdım ama hamdolsun ayaktayım, karşınızda dimdik duruyorum. Vatanımın ve milletimin hizmetindeyim” dedi. Bu toprakların bir evladı olarak Çorumlularla bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını dile getiren Aslan, “Tüm şehit aileleri ve gaziler adına diyorum ki bugün bu parka adımın verilmesi hepimizi gururlandırmıştır. Fani dünyada isimlerin önemi yoktur. Ancak Çorum halkımızın şehit ve gazilere verdiği değer açısından önemlidir. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için mücadelemiz gelecek nesillere örnek olması için önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde mesai arkadaşlarıyla birlikte bu hain terör örgütünün yapılanmasını ortaya koyan bir rapor hazırladığını anlatan Aslan, “Bu rapor sayesinde örgüt yasal zemin içinde silahlı terör örgütü olarak ilan edildi. Aynı dönemde PKK, PYD terör örgütüne de büyük kayıplar verdirdik. Zaten bu terör örgütleri şahsımı hedef haline getirdiler. 15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasında müdahale ettiğim için Jandarma Genel Komutanlığında infaz edilmek istendim. Büyük bir risk taşıdım ama hamdolsun ayaktayım, karşınızda dimdik duruyorum. Vatanımın ve milletimin hizmetindeyim. Bu süreçte vatandaşlarımızın özellikle siz hemşehrilerimizin değerli desteklerini ve yardımlarını gördüm. Sağolun, var olun. Çorum Belediyemi tarafından yapılan bu parka ve İskilip Belediyemizce bir caddeye adımın verilmesi 6 yıl önce yaşanan bu mücadeleye desteğinizin büyük bir örneğidir. Bu mücadeledeki tüm gaziler ve şehit aileleri gurur kaynağıdır. Emeği geçen herkese saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz’da şehadete eren hemşehrimiz ve Çorum İmam Hatip Ortaokulu’ndan sınıf arkadaşım Erol Olçok ve evladını rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

O gece Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşananları da kısaca anlatan Aslan, “O zaman Jandarma Genel Komutanlığına gittiğimde benim gözlerimi bağladılar. Ellerimi arkadan kelepçelediler. Korumama da aynı şeyi yaptılar. Özel kalem müdürüne “Yine görüşeceğiz. ayıp oluyor. Bir lavaboya gideyim” dedim. ‘Ben seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak’ dedi. Şimdi kendisi cezaevinde. 5-6 defa ağırlaştırılmış müebbet cezası almış” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, nerede zulüm var nerede mazlum var, zalimin karşısında bayrağını alıp koşan, şehadet getirip koşan yeryüzünde başka bir millet olmadığının altını çizerek, “Milletimizin büyüklüğü gaziliğinde saklı. O ruh devam ediyor. 15 Temmuz’da biz o ruhun tekrar dirildiğini tekrar gördük. Burada onun en canlı timsali Turgut ağabeyimiz. Turgut Aslan, memleketine, ezanına, bayrağına, Kur’an’a bizi biz yapan tüm değerlere bağlı bu milletin mensubu. Ne yapmış Turgut Aslan. Zulüm kimden geliyorsa gelsin, haksızlık kimden geliyorsa gelsin zalimin gücü kuvveti ne olursa olsun haktan, adaletten yana olmuş, terör örgütleriyle mücadele etmiş. Ama sonra öyle bir terör örgütü gelmiş ki tarihin çok az gördüğü bir terör örgütü. Tipi bizden çipi dışarıdan. Tipi bize benziyor. Namaz kılıyormuş gibi, abdest alıyormuş gibi gözüküyor ama bu milletin dinini, milli duygularını sömürerek semizleniyor. Yine milletin tankıyla, askeriyle millete bomba yağdırıyor. Buna Turgut Aslan ‘dur’ diyor. Canını ortaya koyuyor. Bu topraklarda, Anadolu cofrafyasında bedelini ödeyenlerin bayrağının dalgalandığı, bedelini ödemeyenlerin tarihin tozlu raflarında yerini aldığı bedel ödeyenlerden bir tanesi Turgut aslan abimiz” ifadelerini kullandı.

Hainlerin ezanların dinmemesi, al bayrağımızın dalgalanması dışında bir gayesi olmayan vatansever, milletine aşık olan Turgut Aslan’a haince, alçakça, kahpece arkadan kurşun sıktıklarını hatırlatan Hayatı veren de alan da Allah. 103 gün boyunca komada kaldı. Turgut Aslan, bayrağın dalgalanması, ezanların dinmemesi için bedel ödüyor. Biz buna şahidiz Turgut abi. Bunun bedelini canınız pahasına ödediğinize şahidiz. Hainlere, alçaklara, bu milletin değerlerine karşı olanlara huzur ilahide şahitlik edeceğiz, ‘bunlar alçak’ diyeceğiz. Orada kahramanlar olacak. Onların arasında Turgut Aslanlar, Erol Olçoklar, Recep Tayyip Erdoğanlar olacak. Bu bayrak inmesin bu ezan dinmesin diye Recep Tayyip Erdoğan, onun adamları, bu vatanın değerlerine sevdalı olanlar, bütün milletimiz o bayrağı tekrar kaldırdı ve o bayrak sonsuza kadar bütün mazlumlara umut olmaya devam edecek. Tek bir Türk kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Bu bayrak asla inmeyecek” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Av. Oğuzhan Kaya da, 15 Temmuz gecesi bu millet tarih yazarken FETÖ’cü alçaklar toplantı bahanesiyle Turgut Aslan’ı Jandarma Genel Komutanlığına çağırıp korumasını infaz ederken başkanı da yaraladıktan sonra öldü diye bıraktıklarını hatırlatarak, “O gece yıllarca dağlarda, taşlarda aç, susuz, vatan, millet için yaşayan özel harekat polislerinin üzerine tonlarca bomba atacak kadar kansız, vicdansız, Allah’tan, kitaptan uzak insanların bu milletle bir iltisakı olamaz. Düşmanın üzerine atılmayacak tonlarca bombayı özel harekat polislerimizin üzerine attılar. Doymadılar başkanımızı ve başkanımız gibi o anda vatanı için milleti için çalışan kahramanlarımızı öldürmekten, Genelkurmayın, külliyenin önüne giden insanlarımızı şehit etmekten çekinmediler. Gözlerini kırpmadılar, acımadılar. Bugün masum rolündeler. Ben darbe davalarının çoğunu takip ettim. Onları orada dinleseniz hepsi birer masum, hepsini camiden alıp camiden alıp yargılıyorlar sanki. İfadelerde kendi lehlerine olan işleri saatler konuşuyorlar, ama yaptıklarını asla kabul etmiyorlar” diye konuştu.

Turgut Aslan başkanın durumu ortadayken, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un şehadetleri ortadayken darbeye “kontrollü darbe” demenin en hafif ifadeyle alçaklık ve hadsizlik olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu darbeyi yapanlar başaramadı. Darbe yapmaya kalkanlara millet o sabah Anadolu ihtilali yaptı. Son günlerde FETÖ’cüler ‘mavi otobüs’ diye bir belgesel çektiler. Belgeseli izleseniz bunlar masum zannedecek. Herkes okusun. Nedim Şener’in Hürriyet’te bir yazısı var. Buradan isim de veriyorum. Orada darbedeki videoda yer alanların suçlarının neler olduğunu, ne yaptıklarını, nerede görev aldıklarını, hangi mahrem imamlarla irtibatta olduklarını tek tek Nedim Şener yazmış. Biz Turgut Aslan gibi kahramanların belgeselini, videosunu, filmini çekmemiz gerekirken adamlar alçaklığın, terörizmin ve hainliğin videosunu çekip mağduriyet yaratıyorlar. Bizim de uyanık olmamız lazım. Bizim hiçbirimizin gideceği bir vatan yok. Bu vatan sadece Recep Tayyip Erdoğan’a veya onun adamlarına lazım değil hepimize lazım. Hep beraberiz biz” dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Çorum Şehitliğini ziyaret ederek dua etti.