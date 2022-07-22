15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: “15 Temmuz’da infaz edilmek istendim ama hamdolsun ayaktayım, vatanımın ve milletimin hizmetindeyim”

15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nda rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan’ın ismi memleketi Çorum’da bir parka verildi. 15 Temmuz’da infaz edilmek istendiğini belirten Aslan, “Ama hamdolsun ayaktayım, vatanımın ve milletimin hizmetindeyim” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parkın açılışını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve protokol üyeleri yaptı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, bu toprakların bir evladı olarak Çorumlularla bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, “Tüm şehit aileleri ve gaziler adına diyorum ki bugün bu parka adımın verilmesi hepimizi gururlandırmıştır. Fani dünyada isimlerin önemi yoktur. Ancak Çorum halkımızın şehit ve gazilere verdiği değer açısından önemlidir. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için mücadelemiz gelecek nesillere örnek olması için önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde mesai arkadaşlarıyla birlikte bu hain terör örgütünün yapılanmasını ortaya koyan bir rapor hazırladığını anlatan Aslan, “Bu rapor sayesinde örgüt yasal zemin içinde silahlı terör örgütü olarak ilan edildi. Aynı dönemde PKK/PYD terör örgütüne de büyük kayıplar verdirdik. Zaten bu terör örgütleri şahsımı hedef haline getirdiler. 15 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasında müdahale ettiğim için Jandarma Genel Komutanlığı’nda infaz edilmek istendim. Büyük bir risk taşıdım ama hamdolsun ayaktayım, karşınızda dimdik duruyorum. Vatanımın ve milletimin hizmetindeyim. Bu süreçte vatandaşlarımızın, özellikle siz hemşehrilerimizin değerli desteklerini ve yardımlarını gördüm. Sağolun var olun. Çorum Belediyemiz tarafından yapılan bu parka ve İskilip Belediyemizce bir caddeye adımın verilmesi, 6 yıl önce yaşanan bu mücadeleye desteğinizin büyük bir örneğidir. Bu mücadeledeki tüm gaziler ve şehit aileleri gurur kaynağıdır. Emeği geçen herkese saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz’da şehadete eren hemşehrimiz ve Çorum İmam Hatip Ortaokulu’ndan sınıf arkadaşım Erol Olçok ve evladını rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

O gece Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşananları da anlatan Aslan, “O zaman Jandarma Genel Komutanlığı’na gittiğimde benim gözlerimi bağladılar. Ellerimi arkadan kelepçelediler. Korumama da aynı şeyi yaptılar. Özel kalem müdürüne ’Yine görüşeceğiz, ayıp oluyor. Bir lavaboya gideyim’ dedim. ‘Ben seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak’ dedi. Şimdi kendisi cezaevinde. 5-6 defa ağırlaştırılmış müebbet cezası almış” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, nerede zulüm var, nerede mazlum varsa zalimin karşısında bayrağını alıp şehadet getirerek koşan yeryüzünde başka bir millet olmadığının altını çizerek, “Milletimizin büyüklüğü gaziliğinde saklı. O ruh devam ediyor. 15 Temmuz’da biz o ruhun tekrar dirildiğini gördük. Burada onun en canlı timsali Turgut ağabeyimiz. Turgut Aslan, memleketine, ezanına, bayrağına, Kur’an’a, bizi biz yapan tüm değerlere bağlı bu milletin mensubu. Ne yapmış Turgut Aslan. Zulüm kimden geliyorsa gelsin, haksızlık kimden geliyorsa gelsin zalimin gücü, kuvveti ne olursa olsun haktan, adaletten yana olmuş, terör örgütleriyle mücadele etmiş. Ama sonra öyle bir terör örgütü gelmiş ki tarihin çok az gördüğü bir terör örgütü. Tipi bizden, çipi dışarıdan. Tipi bize benziyor. Namaz kılıyormuş gibi, abdest alıyormuş gibi gözüküyor ama bu milletin dinini, milli duygularını sömürerek semizleniyor. Yine milletin tankıyla, askeriyle millete bomba yağdırıyor. Buna Turgut Aslan ‘dur’ diyor. Canını ortaya koyuyor. Bu topraklarda, Anadolu coğrafyasında bedelini ödeyenlerin bayrağının dalgalandığı, bedelini ödemeyenlerin tarihin tozlu raflarında yerini aldığı bedel ödeyenlerden bir tanesi Turgut aslan ağabeyimiz” ifadelerini kullandı.

Hainlerin ezanların dinmemesi, al bayrağın dalgalanması dışında bir gayesi olmayan vatansever, milletine aşık olan Turgut Aslan’a haince, alçakça, kahpece arkadan kurşun sıktıklarını söyleyen Aşgın, "Hayatı veren de alan da Allah. 103 gün boyunca komada kaldı. Turgut Aslan, bayrağın dalgalanması, ezanların dinmemesi için bedel ödüyor. Biz buna şahidiz Turgut ağabey. Bunun bedelini canınız pahasına ödediğinize şahidiz. Hainlere, alçaklara, bu milletin değerlerine karşı olanlara huzur ilahide şahitlik edeceğiz, ‘bunlar alçak’ diyeceğiz. Orada kahramanlar olacak. Onların arasında Turgut Aslanlar, Erol Olçoklar, Recep Tayyip Erdoğanlar olacak. Bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin diye Recep Tayyip Erdoğan, onun adamları, bu vatanın değerlerine sevdalı olanlar, bütün milletimiz o bayrağı tekrar kaldırdı ve o bayrak sonsuza kadar bütün mazlumlara umut olmaya devam edecek. Tek bir Türk kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Bu bayrak asla inmeyecek” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçakların toplantı bahanesiyle Turgut Aslan’ı Jandarma Genel Komutanlığı’na çağırıp korumasını infaz ederken, başkanı da yaraladıktan sonra öldü diye bıraktıklarını hatırlatarak, “O gece yıllarca dağlarda, taşlarda aç, susuz, vatan, millet için yaşayan özel harekat polislerinin üzerine tonlarca bomba atacak kadar kansız, vicdansız, Allah’tan, kitaptan uzak insanların bu milletle bir iltisakı olamaz. Düşmanın üzerine atılmayacak tonlarca bombayı özel harekat polislerimizin üzerine attılar. Doymadılar başkanımızı ve başkanımız gibi o anda vatanı için milleti için çalışan kahramanlarımızı öldürmekten, Genelkurmay’ın, külliyenin önüne giden insanlarımızı şehit etmekten çekinmediler. Gözlerini kırpmadılar, acımadılar. Bugün masum rolündeler. Ben darbe davalarının çoğunu takip ettim. Onları orada dinleseniz hepsi birer masum, hepsini camiden alıp yargılıyorlar sanki. İfadelerde kendi lehlerine olan işleri saatlerce konuşuyorlar, ama yaptıklarını asla kabul etmiyorlar” diye konuştu.

Darbeye “kontrollü darbe” denmesine de tepki gösteren Kaya, “Bu darbeyi yapanlar başaramadı. Darbe yapmaya kalkanlara millet o sabah Anadolu ihtilali yaptı. Son günlerde FETÖ’cüler ‘Mavi Otobüs’ diye bir belgesel çektiler. Belgeseli izleseniz bunlar masum zannedecek. Herkes okusun. Nedim Şener’in Hürriyet’te bir yazısı var. Buradan isim de veriyorum. Orada darbedeki videoda yer alanların suçlarının neler olduğunu, ne yaptıklarını, nerede görev aldıklarını, hangi mahrem imamlarla irtibatta olduklarını tek tek Nedim Şener yazmış. Biz Turgut Aslan gibi kahramanların belgeselini, videosunu, filmini çekmemiz gerekirken adamlar alçaklığın, terörizmin ve hainliğin videosunu çekip mağduriyet oluşturuyorlar. Bizim de uyanık olmamız lazım. Bizim hiçbirimizin gideceği bir vatan yok. Bu vatan sadece Recep Tayyip Erdoğan’a veya onun adamlarına lazım değil hepimize lazım. Hep beraberiz biz” dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından Turgut Aslan, Çorum Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.