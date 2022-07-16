15 Temmuz gazisi: “O gün Allah deyip darbecilerin üzerine yürüdük”

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı 15 Temmuz gazisi Gürgin Dayan, “O gece Allah deyip FETÖ’cü darbecilerin üzerine yürüdük” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokaklara döküldüğünü belirten 15 Temmuz gazisi Gürgin Dayan, o gece Genelkurmay Başkanlığı binasına doğru gittiklerini ve binada çatışmanın şiddetli olduğunu belirtti. Ayağını 2 yerden kırdığını ifade eden Dayan, “Pencereden atladığım sırada ayağım 2 yerden kırıldı. Allah yolunda zaferle çıktık. Hastaneye vardığımda ayağımı alçıya aldılar. 2 ay boyunca alçı içinde kaldı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın milletimize” dedi.

Markette çalıştığını belirten Dayan, “Her şeyi bir kenara bıraktık, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Allah deyip FETÖ’cü darbecilerin üzerine yürüdük. O an herkes bir olmuş, darbecilerin hain planını yerle bir etti. O gece birlik ve beraberlik gecesi olduğunu söyleyebilirim. Millet olarak zaferle çıktık. Allah o günleri bir daha yaşatmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle Yeşildere Mahallesi’nde yaşayan Gürgin Dayan’ı evinde ziyaret etti.