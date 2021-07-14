15 Temmuz Gazisi Konuralp: "Oyun ne kadar büyük ise biz de o kadar büyüğüz"

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Adanalı Oğuzhan Konuralp, Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Aytekin Kuru’nun kabrini ziyaret etti. Gazi Konuralp, "Oyun ne kadar büyük ise biz de o kadar büyüğüz" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Aytekin Kuru’nun kabri 15 Temmuz’un 5. yıl dönümünde ziyaretçileri ağırladı. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilen şehitliğe gelen 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp şehidin kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Süleyman Kuru dün gibi yaşadığı evlat acısı ile konuşmaya gücü olmadığını ifade ederek oğluna kabri başında dualar etti.

“Bir insanın bir insana yaptığı bir vahşete şahit olduk”

15 Temmuz’da kaburgasından havadan açılan ateş ile yaralanan ve ölüm kalım mücadelesi ile vatan savunmasında gazi olan Oğuzhan Konuralp, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümdeyiz. Kozan’ınımızın tek 15 Temmuz şehidinin kabrindeyiz. Rabbim yattığı yeri nur eylesin. Bir milletin yeniden doğuş destanıyız. Ben o gece Ankara Genelkurmay önündeydim. Ben helikopterden açılan ateş sonucu mide ve karaciğerde kaldı. Başarılı ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Yakın abimi Malatyalı Fuat Bozkurt abimi şehit verdim. Diğer arkadaşım sıyrıklarla atlattı. Ben her zaman için şunu söylüyorum bir insanın bir insana yaptığı bir vahşete şahit olduk. Bu ülkenin savunmasız insanlarına bu ülkenin kendi silahlarının doğrultulduğuna tanıklık ettik" dedi.

Gazi Konuralp’ten ’kurgu’ diyenlere tepki

Hain darbe girişiminde 251 şehit 2 binin üzerinde gazi olduğunu söyleyen Oğuzhan Konuralp, "Ülkemiz zor bir süreç atlattı. Aslında bazı noktalarda atlatmadığımızı görüyoruz. Milletimizin olaylara derinlemesine bakmaları gerekiyor. 15 Temmuz’a bizim ülkemiz tanık oldu ama bunu unutturmaya çalıştırmak istiyorlar, kurgu, filim senaryosu gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.

Kendisinin birçok görüşe mensup insanla karşılaştığını hepsine saygı duyduklarını ifade eden Konuralp “Farklı görüşlere sahip insanlara denk geldim ama ülkemizin zor bir dönemden geçtiği destan yazdığı bir olayı çeşitli şekilde yaklaşmayı bizim insanımıza yakıştıramıyorum. Benim şahsıma yönelik ’kurgunun içerisindesin’ diyenlere rastladım. Ben kendi adıma üzülmedim, karşı taraf adına üzüldüm. Bu insanlar benim düşünceme göre çok yüzeysel sığ bakıyorlar. Bu olayı biz ülke olarak atlattığımız bir olay. Bu dış güçlerin karanlık planının bir parçası. Bu plan benim görüşüme göre son bulmuş değil, hala bir şeyler yapabilmenin peşindeler. 1071 Alparslan atamızdan bu yana Mezopotamya’dan Batıya bu oyunlar bitmedi. Oyun ne kadar büyük ise biz de o kadar büyüğüz” diye konuştu.