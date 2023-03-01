14 yakınını kaybetti, acısını unutup yardıma koştu

Antalya’da tekvandocu ev hanımları, kentte yaşayan depremzedelerin kullanması için gıda ürünlerini imece usulü paketliyor. Depremde 14 akrabasını toprağa veren 70 yaşındaki Aziz Karakuş da acısını bir kenara bırakıp çalışmalarda yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına, Kepez Belediyesi öncülüğünde tüm ilçe halkı katkı verdi. Turgut Özal Spor Salonu yardımların toplanma merkezi olurken, ayrıştırılan ürünler kolilendikten sonra tırlarla deprem bölgesine gönderildi. Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları hem yardım toplanmasında hem de kolilenmesinde canla başla görev alıyor. Tekvando branşında lisanslı şekilde spor yapan ev hanımları, ev işlerinden arta kalan zamanlarda gıda yardımlarının paketlenmesini sağlıyor. Kadınların hazırladığı ürünler, kolilendikten sonra Antalya’da bulunan depremzedelere ulaştırılıyor. Ev hanımlarına, depreme Adıyaman’da yakalanan ve 14 akrabasını kaybeden 70 yaşındaki emekli Aziz Karakuş’ta yardım ediyor. 5 çocuk babası Karakuş’un 3 katlı evi depremde büyük zarar görürken, ailesi güçlükle kendilerini dışarı attı. Depremin ardından Karakuş, çocuklarıyla birlikte Antalya’nın Kepez ilçesinde bir daire kiralayarak yaşamaya başladı. Boş durmayı sevmeyen Karakuş, gününün büyük bir bölümünü yardım merkezinde depremzedeler için yapılan çalışmalarda geçiriyor.

"Gönüllü olarak çalışıyorlar"

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, büyük bir afetle mücadele içinde olduklarını belirterek, “Bizler hem Kepez Belediyesi hem de Kepez Belediye Spor Kulübü olarak, deprem bölgesine yardım için çalışmalarına başladık. Afet bölgesine tırlarla yardımlarımız ulaştı. Bunun yanında şehrimize gelen afetzedelere yardım içinde harekete geçtik. Kulüp çalışanları, sporcularımız hep birlikte bir alarm verdik. Bütün amacımız gelen yardımların biran önce ihtiyaç sahiplerine oluşturulması oldu. Spor salonumuz yardım merkezine dönüştü. Şu anda çalışan arkadaşlarımız hepsi lisanslı ve annelerden oluşuyor. O anneler gıda paketlemesinde gönüllü olarak çalışıyorlar” dedi.

"14 akrabam vefat etti"

Kuru gıda poşetlemeye yardım eden depremzede Aziz Karakuş, sallanmayla birlikte yataktan kalktıklarını hatırlatarak,“ Bir dakikadan fazla sallandık sanki. Biz o sallanmayla, ‘artık gittik’ dedik, bina hopluyordu gidip kalkıp oturuyordu. Deprem durduktan sonra dışarı çıktık, etrafıma baktım gelinlerim çocuklarımda ordaydı. Çok sayıda bina yıkılmış, komşularım altında kalmıştı. Hava soğuk ve yağmurluydu. Böyle bir afeti ilk kez gördüm. Küçük depremler gördüm ama böylesini ilk kez yaşadım. İkinci depreme dışarı da yakalandım. Evde büyük hasar var ve o gün bugündür içeri girmedik.14 akrabam depremde vefat etti” diye konuştu.

"Gücüm yetene kadar yardım ederim"

Depremin 4. gününde Antalya’ya geldiklerini ve kiraladıkları bir evde 12 kişi kaldıklarını ifade eden Karakuş, “Masada oturuyoruz, sallanıyor zannediyoruz. Elimizden geldiğince burada yardım etmeye çalışıyoruz. Ben her gün yardım ederim. Gücüm yetene kadar yardım ederim. Burada gönüllülere ihtiyaç var gelip yardım edebilirler” şeklinde konuştu.

"İhtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz"

Deprem bölgesindeki çalışmalarının yanında, gıda paketleme işinde de görev alan sporcu Kübra Taşdemir, “Depremin 4. günü sahadaydık, yaşadıklarımız çok kötüydü. Orada tüm çalışmaların içinde yer aldık. Antalya’ya geldiğimizde de desteklerimize devam ettik. Kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla el ele çalışıyoruz. Şu an salona gelen kuru bakliyatları poşetliyoruz. Gönlümüzden ne gelirse hem getiriyoruz hem de buraya gelenleri ayrıştırıyoruz” dedi.