14 günlük özlemi boğazları düğümlenerek anlattılar

Afet bölgesinde 50’ye yakın vatandaşı enkazdan canlı çıkaran Sakarya Büyükşehir Belediyesinin profesyonel arama kurtarma ekibi, itfaiye binasında aileleri ve meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sakarya’ya dönen ekip ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde tahribata sebep olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hemen ardından tüm imkanlarıyla seferber olmuştu. Sakarya Arama Kurtarma ve Büyükşehir İtfaiyesinin çok sayıda profesyonel arama kurtarma personeli, depremin hemen ardından yola çıkmıştı. Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla 256 araç ile deprem bölgelerinde görevlendirilen 508 personel, 50’ye yakın vatandaşın enkaz altından sağ çıkarılmasına vesile olmuştu. Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te de farklı ekiplerle enkazda yaşam belirtisi arayan kahramanlar, 14 günlük görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti. Ekipler, Sakarya’da aileleri, arkadaşları ve meslektaşları tarafından itfaiye binası önünde alkışlarla karşılandı. Ailelerinin kendilerine sürpriz yaptıklarını belirten itfaiye erleri, yaşanan 14 günlük özlemi boğazları düğümlenerek anlattı.

"Onları burada gördüğüm zaman kendimden geçtim"

Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan itfaiye eri Emrullah Tezgel, "Çok duygulandım. Kızlarım kursa gidiyordu, sırf beni görmek için gitmediler, onları burada gördüğüm zaman ben kendimden geçtim. Söyleyecek kelime bulamadım, zaten konuşamadım onlara karşı. Artık hasretimizi eve gidince daha fazla azaltmayı düşünüyorum inşallah. Aileme kavuşmak güzel bir duygu ama orada yaşadıklarımızın acısı da anlatılamayacak düzeyde" derken, kızı Zeynep Sude Tezgel, "Ayrı kalmak tabii ki de kötü ama yine de kavuştuk, mutluyum. Çok özledim. Tarif edilemeyecek bir duygu, ayrı kalmak kötü" diye konuştu.

"Ben ailemin burada olacağını beklemiyordum"

Ailesinin karşılamaya geleceğinden haberi olmadığını aktaran itfaiye eri Halil İbrahim Kuru, "Oranın duygusu ile buranın duygusu çok ayrı. Burada ailemizle beraber olduk, mutluyuz. Oradaki anı ve duygularımızı anlatmak mümkün değil. Ben ailemin burada olacağını beklemiyordum. Normal protokol karşılaması bekliyordum burada. Ailemi burada görünce şok yaşadım, hiç beklemiyordum. Büyük bir sürpriz oldu benim için" derken, eşi Şenay Kuru ise, "Çok güzel bir duygu, heyecanla bekledik gelmesini. Allah’a şükür sağ salim geldiler" ifadelerini kullandı.

"Oradaki gördüklerimizden sonra buradaki ortam bizi sevindirdi"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Yavuzhan Mollaoğlu ise, "Oradaki duygularımız çok farklı, zor şeyler yaşadık. İnsanların üzüntülerini paylaşmak, el uzatmak da, uzatamamak da tarifsizdi. Buraya gelmek bir anda atmosferimizi değiştirdi. Oradaki gördüklerimizden sonra buradaki ortam bizi sevindirdi, mutlu olduk" şeklinde konuştu.