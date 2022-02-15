banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022
Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti
Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...

13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ‘yaşam’ itirafı

Afyonkarahisar’da geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatalak olarak yaşamını sürdüren Zafer Altınışık isimli genç en büyük isteğinin eskisi gibi rüzgarın yüzüne vurduğu günleri ve aşığı olduğu Beşiktaşlı futbolcular ile bir araya gelmek olduğunu kaydederek “Evimizin yanında bir mezarlık var benim o mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok” dedi.

Haberde İnsan 15.02.2022, 09:36
13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ‘yaşam’ itirafı

Afyonkarahisar’da geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatalak olarak yaşamını sürdüren Zafer Altınışık isimli genç en büyük isteğinin eskisi gibi rüzgarın yüzüne vurduğu günleri ve aşığı olduğu Beşiktaşlı futbolcular ile bir araya gelmek olduğunu kaydederek “Evimizin yanında bir mezarlık var benim o mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok” dedi.

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Zafer Işık, 2009 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya gittiği esnada otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazada boyun kemiği kırılarak omuriliği hasar gören genç 13 yıldan bu yanan boyundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürmeye başladı. Altınışık felç kaldıktan sonra annesi Hatice Altınışık’ın bakımına muhtaç olarak down sendromlu teyzesi Ummuhan Karaduman (49) ile birlikte yaşıyor.

Felç kalmasına ve yatağa bağlı olarak yaşamasına rağmen yaşama tutunmaya devam eden Altınışık, yaklaşık 5 yıldan bu yanan hastane dışında sokağa çıkamadığını kaydetti.

“5 senedir hastane dışında hiçbir yere çıkmadım”

Altınışık, zorluklar ve imkansızlıklarla dolu yaşamını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine zaman zaman sesi titreyerek şöyle anlattı:

“Bu şekilde isen bu duruma düştüysen hayattan çok fazla bir şey bekleyemiyorsun. Her şey kısıtlı ama mücadele ettik. Bu güne kadar kimseye muhtaç olmamaya çalıştık. Bir yerden sonra artık gitmiyor. Bir yoldan sonra yollar çıkmaza giriyor, tıkanıyor. Zaman içeresinde benim sağlık sorunlarım arttı. Örneğin Fizik tedavi doktoruna gidiyorum. Bana sürekli fizik tedavi görmem gerektiğini söylüyor. Günlük fizik hareketlerini yapmam gerektiğini söylüyor. Yapıyor musun? Diye soruyor. Ama ne yazık imkanımız yok. Kendimizin de yok. Büyükşehirlerde belediyenin oluyor ama burada belediyenin de imkanı yok. Zaten bizim sosyal yaşantımız yok. Ben 5 senedir hastane dışında hiçbir yere çıkmadım. Artık ben kendi doğup büyüdüğüm ilçeyi unuttum. Zaman içeresinde sadece benim değil annemin de sağlık sorunları arttı. Sürüne sürüne bana bakıyor. Bir gün yığılıp kalacak diye korkuyorum. Her gün Allaha dua ediyorum. O gün gelmeden benim canımı alsın diye Allaha dua ediyorum.”

“Beşiktaş’a seslenmemin sebebi şudur ki vefa Beşiktaş’ın özüdür”

Altınşık en büyük isteğinin sağlığına kavuşması ve Beşiktaş camiası ile bir araya gelmek olduğunu belirterek, sağlığının yerinde olduğu zamanlarda yaptığı her şeyi özlediğini söyledi. Altınşık, “Ben 5 yaşından beri Beşiktaşlıyım. Çocukluğumdan beri ben Beşiktaş’ı aile olarak gördüm. İstiyorum ki Beşiktaş beni duysun. Yalnız olmadığımı hissedeyim istedim. Çarsı Gurubu, hani bir şeyin karşısında yanlış varsa Çarsı onun karşısında dinelir sesini çıkarırdı. Sosyal medya hesabından Çarsı Grubu’na yazdım, başkanımıza ulaşmak istedim ama olmadı. Bir umudum olsun, tutunacak dalım olsun ve yalnız olmadığımı hissedeyim istedim ama olmadı. Başkanım ile görüşmeyi çok isterim. Çünkü Beşiktaş bir aile ise bu ailenin reisi de Ahmet Nur Çebi. Oturduğumuz evin yan tarafında bir mezarlık var 2 metre yakınımızda benimde o mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok. Beşiktaş’a seslenmemin sebebi şudur ki vefa Beşiktaş’ın özüdür. İnsan bir çok şeyi özlüyor ama insan rüzgarın yüzüne vurmasını özlüyor. Yağmurda ıslanmayı özlüyorsun, yıldızları seyretmeyi özlüyorsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11