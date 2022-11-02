13 yaşında başladığı mesleğine emekli olduktan sonra geri döndü

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki dört çocuk babası Ahmet Yavuz küçük yaşlarda başlayıp bir süre ara verdiği ayakkabı boyacılığına emekli olduktan sonra yeniden başladı. Küçük yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığına bir süre inşaatlarda çalışarak ara veren Yavuz dört çocuğunu büyüttüğü mesleğini ilerleyen yaşına rağmen severek yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yollara düşen Yavuz Yeni cami kenarına kurduğu tezgahıyla ekmek mücadelesini sürdürüyor. Küçük yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığına 20 yıl ara verdikten sonra yeniden dönüş yaptığını kaydeden Ahmet Yavuz, kimseye muhtaç olmadan ekmeğini kazandığını söyledi. Bir çift ayakkabıyı 10 TL’ye boyadığını belirten Yavuz, işlerinin daha çok sonbahar ve kış aylarında yoğun olduğunu yaz mevsiminde ise işlerin düştüğünü kaydetti.

Kazancının günübirlik değiştiğini ifade eden Yavuz, ’’Küçük yaşlarda başladığım ayakkabı boyacılığına 20 yıl ara verdim. İnşaatlarda çalıştım daha sonra özel sektörde emekli oldum. Emekli olduktan sonrada yeniden boyacılığa başladım. Dört çocuğumu boyacılık yaparak büyüttüm. Kimseye minnet etiğim yok işimi severek yapıyorum. Ekmeğimizi çıkarıyoruz’’ diye konuştu.