13. İyilik Treni, Pakistan’a hareket düdüğünü Ankara’da çaldı

Türkiye, Pakistan’a insani yardım köprüsü ile el uzatmayı sürdürüyor. Yardım çalışmalarındaki son adım, hareket düdüğünü Ankara’da çalan 13. İyilik Treni oldu. 1 Ekim Cumartesi saat 08.00’de kalkan tren, 554 ton insani yardımı, Pakistanlı afetzedelere ulaştıracak.

Pakistan, 14 Haziran’dan beri bölgenin mevsimsel yağmurları musonların neden olduğu sel afetleriyle karşılaşıyor. Türkiye ise Pakistanlı afetzedelerin insani ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD koordinasyonunda yardım ulaştırıyor. Bu çerçevede son olarak 13. İyilik Treni, Pakistan’a doğru Ankara’dan yola çıkarıldı. Tren, 26 vagon dolusu insani yardımı, raylar üzerinden yaklaşık iki haftada Pakistan’a ulaştıracak. Böylece Türkiye, yalnızca demiryolu ile bir ayda 334 vagonu dolduran 7 bin 290 ton yardımı, afetzedelere ulaştırmış olacak.

Pakistan’a aşı götürecek 15. Türkiye insani yardım uçağı hazırlanıyor

Türkiye, Pakistan’a yardımlarını 27 Ağustos’ta, 2 Türkiye İnsani Yardım Uçağı ile başlatmıştı. Bugüne kadar acil yardımlar, 14 uçak ile afetzedelere hızla ulaştırıldı. 15. uçak, sel sularının kapladığı ülkede bulaşıcı hastalıkların hızla artması nedeniyle tıbbi malzeme taşıyacak. Sıtma ve tetanoz aşısı gibi aşıların yanında ilaç ile tıbbi malzemeleri götürecek. Tıbbi yardım ulaştıracak 15. Türkiye insani yardım uçağının hazırlıkları, yoğun biçimde sürüyor.

Yardımlar için Türkiye’nin dört bir yanından destek geliyor

Pakistan için başlatılan yardım kampanyası ve İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge sonrası ayni yardım bağışları hızlandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki valilik, kaymakamlık, belediye ile 22 sivil toplum kuruluşu topladıkları ve hazırladıkları yardımı, trenlere yüklenmesi için belirlenen merkezlere gönderiyor.

Gönderilen yardım miktarı artıyor

Bugüne kadar Türkiye, Pakistan’a, 30 bin 812 AFAD aile çadırı, 440 bin 633 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 43 bin 466 adet battaniye, yatak ve yastık, 6 bin 58 mutfak seti, 34 bin 219 giyim malzemesi ve halı, 2 milyon 235 bin 168 tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı ile su üzerinde ulaşım için 50 motorlu bot gönderdi. Bölgedeki afetzedelere, 48 bin 575 sıcak yemek dağıttı.