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13 bisikletçi 540 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir’e ulaşacak

Mersin’in Erdemli ilçesinden belediye ve dernek işbirliği ile aralarında görme engelli ve kanseri yenenlerin de olduğu 13 bisiklet sporcusu 540 kilometre yolu 10 Kasım’a kadar kat ederek Anıtkabir’e ulaşacak.

Haberde İnsan 31.10.2021, 14:54
13 bisikletçi 540 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir’e ulaşacak

Mersin’in Erdemli ilçesinden belediye ve dernek işbirliği ile aralarında görme engelli ve kanseri yenenlerin de olduğu 13 bisiklet sporcusu 540 kilometre yolu 10 Kasım’a kadar kat ederek Anıtkabir’e ulaşacak.

“Ata’ya Saygı, Pedala Engel Yok” hareketi Mersin’in Erdemli ilçesinden başladı. Erdemli Belediyesi ile Mersin Bisiklet Derneği iş birliğinde düzenlenen çalışma kapsamında 13 bisikletçi, 540 kilometrelik yolu pedallayıp 10 Kasım’da Anıtkabir’de olacak. Erdemli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan hareket, katılımcıların kendi hayatlarında gösterdikleri mücadele örnekleri ile de ayrı bir önem taşıyor. 13 kişilik ekibin içerisinde, görme, işitme engelli ve kanseri yenen sporcuların da yer alması dikkat çekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının mücadele örnekleri ile dolu olduğuna dikkat çeken sporcular, engellerin bedenlerde değil zihinlerde olduğunu vurguladı. Sporcuları alandan uğurlayan Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, “Ata’ya saygı, pedala engel yok hareketini Erdemlimizden başlatıyoruz. Bisikletçilerimizi yaklaşık 540 kilometre giderek, 10 Kasım 9’u 5 geçe Anıtkabir’de buluşmak üzere uğurluyoruz” dedi.

13 kişilik ekibin engelleri yok ettiğine dikkat çeken Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise, “Pedala engel yok diyoruz. Aramızda üç tane görme engellimiz var. Engelleri aşmaya çalışacağız beraber. İki tane kadın pilotumuz var gördüğünüz gibi. Kadının da gücünü göstermiş olacağız. Projemizde hem engelleri aşıyoruz, hem Atamıza saygı göstermiş oluyoruz” diye konuştu.

İstenildiğinde engellerin kaldırılabileceğine değinen engeli bulunan sporculardan Fahrettin Sağdıç da, “İnsanları aslında görmemek, duymamak, yürüyememek bunların bir eksiklikten ziyade yeti farklılığı olduğunu ve erişilebilir çözümler üretildikçe, sunuldukça, bizim birçok şeyi rahatlıkla başarabileceğimizi insanlara göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tandem bisikletini kullanan sporculardan Serdar Altunekin ise, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyen Atamızın huzuruna böyle bir statüde çıkmak bizim için gerçekten onur verici” şeklinde konuştu.

Kadının olduğu her yerde güzelliklerin olduğuna dikkat çeken kadın sporcu Cansel Cansu da, “Kadının olduğu her şeyin güzelleştiğini görmek gururlandırıyor beni. Kuvvetli hissettiriyor beni” diye kaydetti.

Kanser hastalığını yenen ve bisiklet sporuyla uğraşan, mücadelenin yaşam bulmuş hallerinden biri olan sporcu Ali Uçar ise, “Kanser hastalığını yendim. Bisiklet sporu beni tekrar hayata bağladı. Yani hayata küsmedim, yılmadım. Ankara’ya 550 kilometre pedallayacağız. Bunun da heyecanı var” diyerek düşüncelerini aktardı.

Gençlerden harekete katılan sporcu İlayda Çelik ise çok değişik bir duygu yaşadığını ve heyecanlandığını kaydetti.

Öte yandan sporcular, Erdemli Belediyesi Bando ekibi tarafından İzmir Marşı eşliğinde Anıtkabir’e uğurlandı.

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