12 yıldır berberlik yapan kuaför, 5 yıldır engellileri ücretsiz tıraş yapıyor

Mardin’in Derik ilçesinde berberlik yapan Yasin Görünen, 5 yıldır engelli vatandaşları gönüllü ve ücretsiz olarak tıraş ediyor.

Mardin’de amcasından devir aldığı mesleğini 12 yıldır yapmakta olan Yasin Görünen, engelli vatandaşlara olan sevgisini onları ücretsiz tıraş ederek gösteriyor. Engelli vatandaşları tıraş etmenin tarifi olmayacak kadar güzel bir duygu olduğunu belirten Görünen, normal müşterilerinden daha çok engelli vatandaşları tıraş etmekten mutlu oluyor. Derik İlçe Kaymakam’ının desteğiyle köylerdeki engelli vatandaşlara da ulaşmayı başararak, gönüllerde taht kuruyor.

“Kendi müşterilerimden daha çok onları tıraş etmekten mutlu oluyorum”

12 yıldır berberlik yaptığını belirten Yasin Görünen, “Derik Öğretmenler evinde berberlik yapıyorum, 24 yaşındayım ve 5 yıldır engelli kardeşlerimizi gönüllü, istekli ve ücretsiz şekilde tıraş ediyorum. Bu konuda kurum müdürüm ve Derik Kaymakam’ının büyük yardımı oldu. Güzel bir şey, böylesi güzel olan durumları seviyorum. Bize kalacak bir hayırdır ve onları mutlu etmek çok güzel oluyor. Başta kendileri sonrasında aileleri mutlu oluyor ve bunu yaptığım içinde benimle gurur duyuyorlar. Bende bunları görüp daha da mutlu oluyorum ve daha çok yapmak istiyorum" dedi.

"Kaymakam beyin aracıyla köylerdeki engelli kardeşlerimizi tespit edip onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum"

"Kaymakam Bey’in vesilesiyle haftanın bir günü kaymakam beyin aracıyla köylerdeki engelli kardeşlerimizi tespit edip onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum" diyen Görünen, "Ben 5 yıl kadardır öğrenmen evinde berberlik yapıyorum. Daha öncesinde de amcam ile çalışıyordum o işleri bırakıp gidince ben devir aldım. Bütün müşterilerim resmi dairede olduğum için protokoldür, engelli arkadaşları tıraş ederken kendi müşterilerimden daha çok onları tıraş etmekten mutlu oluyorum. Geldiği gibi kendi müşterilerimi bekletip onları tıraş ediyorum ve daha mutlu daha sevinçli oluyorum” şeklinde konuştu.