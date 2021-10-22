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12 yaşındaki Hanifi tekerlekli sandalyesine kavuştu

Kahramanmaraş’ta genç gönüllüler, engelli çocuğun tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Haberde İnsan 22.10.2021, 11:59
12 yaşındaki Hanifi tekerlekli sandalyesine kavuştu

Kahramanmaraş’ta genç gönüllüler, engelli çocuğun tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki yürüme engelli olan Hanifi Basılgan’a, hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını söyleyen gönüllülerden Emine Saçak, "12 yaşındaki yürüme engelli olan Hanifi kardeşimizin tekerlekli sandalyesini teslim etmek için Türkoğlu ilçemiz Kırmakaya Mahallemize geldik. Hanifi kardeşimiz için başlattığımız kampanyamıza hayırseverler duyarsız kalmadı. Onların destekleri ile alınan tekerli sandalyemizi balonlarla süsleyerek sürpriz hazırladık. Tekerlekli sandalyeyi görünce Hanifi kardeşimiz çok mutlu oldu, çok sevindi. Onun mutluluğuyla bizler de mutlu olduk. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

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