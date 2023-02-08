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12 yaşındaki Ege 62 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı
Hatay’da 12 yaşındaki Ege Et isimli erkek çocuk, depremden 62 saat sonra kurtarıldı.
Haberde İnsan 08.02.2023, 19:44
Hatay’da 12 yaşındaki Ege Et isimli erkek çocuk, depremden 62 saat sonra kurtarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 62 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı enkazı altındaki Ege Et isimli çocuğu sağ çıkardı. Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege, sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.
Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.