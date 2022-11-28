12 metrekarelik dükkanında mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 64 yılı geride bırakan 75 yaşındaki terzi İsmail Çapar, 12 metrekarelik dükkanında ekmeğini kazanıyor.

Mudurnu’da yaşayan 75 yaşındaki terzi İsmail Çapar, mesleğiyle ilkokulu bitirdikten sonra tanıştı. 1958 yılında terzilik mesleğinin inceliklerini öğrenmeye başlayan Çapar, 1969 yılında kendisine dükkan açtı. Elinde iğne, iplik, boynunda mezurasıyla 12 metrekarelik dükkanında yıllardır hizmet veren Çapar, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

İlkokulu bitirdikten sonra ailesinin de isteğiyle terziliğe başladığını söyleyen Çapar, "Terzilik sanatında 4-5 sene çalıştıktan sonra kalfalık dönemimiz geldi. Çıraklığın ardından kalfalığı, sonra da pantolon, yelek ve ceket dikmeyi öğrendik. Askere gidinceye kadar yaklaşık 9-10 sene terzilik yaptım. Askerden geldikten sonra tekrar aynı sanatıma devam ettim. Daha sonra kendi dükkanımı açtım. Aynı zamanda askerlik görevini yaparken de terziydim" dedi.

"Çırak bulamıyoruz"

1969 yılında kendi dükkanını açtığını belirten Çapar, "Şimdi artık konfeksiyon çıktı. Konfeksiyon çıkınca bizim terzilik düştü. Şimdi tamirat işi geliyor. Çırak da bulamıyoruz. Çırak alsak da öğretecek iş yok. Tamir işiyle de gelir elde edemez. Biz elde edebiliyoruz ama bizim emekliliğimiz var. Çırağa dikip biçmesini öğretmek lazım ama öyle ince iş yok" diye konuştu.