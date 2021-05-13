12 metreden zemine çakıldı, hayata tutundu

Alaplı Mollabey köyünde geçtiğimiz günlerde 12 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapalı bir şekilde Ankara Hacettepe Hastanesine sevk edilen İsmail Demircan bir süre kaldığı yoğun bakımın ardından yaşama tutundu.

Demircan hastanedeki hemşirenin telefonumdan çocuklarını arayarak, "Ben iyiyim. Tedavim devam ediyor. Kısa sürede aranıza döneceğim, İnşallah"dedi.

Yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle zor günler geçiren ve yakalandığı Corona hastalığının da etkisi ile yaşadığı buhran sonucu evinin 12 metre yüksekliğindeki balkonundan sığ olan ve zemini beton olan Mollabey dersine düşen bir iddiaya göre ise yaşamına son vermek istediği iddia ettiği öne sürülen Çepel İsmail lakabı ile bilinen İsmail Demircan ağır yaralı olarak 112 Acil servis ile Kdz. Ereğli Echomar Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisine sevki gereken Demircan’ın bayram öncesi olması nedeniyle Zonguldak, Düzce gibi hastanelerde bulunan doktorların izinli olması sonrasında sevki akşam geç saatlere kadar sağlanamadı.

Devreye Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören’in girmesi ile Hacatepe Göğüs Cerrahi Uzmanı Serkan Uysal’a ulaşıldı. Uysal izinde olmasına karşın Hastayı kabul ederek, sevkini Ankara’ya istedi ve Demircan burada yapılan yoğun tedavinin ardından hem Covit-19’dan kurtuldu, hemde hayati tehlikeyi atlattı.

Bu sabah saatlerinde ramazan bayramı kutlamak için çocukları ve ailesini arayan Demircan, "Gayet iyiyim. Sizleri üzüldüğümü biliyorum. Hakkınızı helal edin, en kısa sürede aranıza döneceğim. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı kutluyorum" dedi.

Alaplı’da sevilen bir isim olan Demircan’ın yaşama tutunmasını kamuoyunda sevinçle karşılandı.