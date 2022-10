12 Eylül Darbesi’nde idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

12 Eylül Darbesi’nde çok genç yaşta 42 yıl önce idam edilerek öldürülen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığında bulunan mezarı başında anıldı.

1980 Darbesi’nde idam edilerek öldürülen Mustafa Pehlivanoğlu, ölüm yıl dönümünde Taş medreseli Ülkücüler Derneği tarafından mezarı başında dualar eşliğinde anıldı.

“Vatan hainleri tarafından idam edilerek haksız ve hukuksuz yere canına kast edildi”

Taş medreseli Ülkücüler Başkanı Naim Yanık, Mustafa Pehlivanoğlu ile aynı mahallede büyüdüklerinin altını çizerek şu sözleri kaydetti:

“Şu an mezarı başında bulunduğumuz Mustafa Pehlivanoğlu’nun suç ortağıyım. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Biz yaşıyoruz o rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun diyelim. 20 yaşında rahmetli oldu. İyi bir ülkücü, vatanını, milletini seven iyi bir kardeşimizdi. Allah rızası için, kızıl elma için mücadele verdi ve toprağa düştü. 12 Eylül’de vatan hainleri tarafından idam edilerek haksız ve hukuksuz yere canına kast edildi. Ve canına kast edenlerde çok zor can verdiler. En sonunda da rütbeleri söküldü. Böyle bir ömür geçti.”