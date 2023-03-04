12 bin 500 depremzede Batman’a göç etti

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden büyük göç devam ediyor. Tahliye edilenler ve kendi imkanları ile gittiği ilerden Batman Valiliğine başvurarak kayıt yaptıran kişi sayısı, 12 bin 498 kişi oldu.

11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman’da 12 bin 498 depremzedelerden 669 kişi KYK yurtları ve kamu misafirhanelerinde, 11 bin 829 kişi de kendi imkanlarıyla barınıyor.

“Mülk sahipleri konutlarını yüksek kiraya vermesin”

Yaşanan depremin ardından Batman’a gelenlerin bir kısmını kendi mahallelerinde misafir ettikleri belirten Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, “Batman’da bu depremden etkilendi ve sallandık. Yaşanan depremin ardından 12 bin 500 depremzede Batman’a geldi. Bahçelievler Mahallemize 15 ile 20 aile misafir ettik. Tespit ettiğimiz aileler var bir de tespit etmediğimiz ailelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan ricamız şu özelikle konutumuzu yüksek kiraya vermeyelim. Hatta mümkünse hiç kira almayalım. Yaşanan bir afettir herkesin başına gelecek bir durumdur. Yaşanan afetin ardından mümkün mertebe bir birimize yardımcı olalım. Depremzedelerin yanına gittiğimiz zaman temizlik, hijyen ve çocuklarının büyük bir ihtiyaçları bulunmakta ve biz bunları kayıt altına aldık bunun için elimizden geleni yapacağız. Hayırsever vatandaşlarımız varsa hayır yapmak istiyorsa bize ulaştırırsa bizde depremzede ailelerimize ulaştıracağız” dedi.

Depremzedelerden 21 aileyi kendi mahallesinde misafir ettiklerini söylen Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan “Ülkemiz büyük bir deprem ile sarsıldı. Deprem sonrası 12 bin 500 depremzede Batman’a geldi. Bu depremzedelerden 21 aile mahallemize yerleştiler. Bizler mahalle sakinleri olarak bu depremzedelerimizi gidip ziyaret ettik. Kendilerinin yanında olduğumuzu dile getirerek eksiklerini söyleyerek yanımıza not ettik. Bu eksikleri hayırseverlerimizden dostlarımızdan, akrabalarımızdan, mahalle sakinlerimizden ve bazı derneklerimizden ihtiyaçlarını temin edip kendilerine götürdük. Her zaman onların yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. Bu yapılan yardımlar bir sefere mahsus değil kendilerini toparlayana kadar arayış ve caba içerisinde olacağız. Ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Yaşanan bu afet depremzedelerin başına geldiyse bizimde başımıza gelebilir. Ev sahipleri evlerini depremzedelere uygun vermelerini istiyoruz. Depremzedelerimizin ceplerini yakmamasını, vicdan ve merhametli olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman’a gelen depremzedeler hakkında yazılı açıklama yapan Batman Valiliği “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, ardından Elbistan ilçesi olan ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bölgeye yapılan yardımlar ve bölgeden ilimize intikal eden depremzede vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, ilimize gelen 12 bin 498 depremzede misafirimizin; 669 kişi KYK yurtları ve kamu misafirhanelerinde, 11 bin 829 kişi de kendi imkanlarıyla barınmaktadır. Bin 252 kişi sağlık kurumlarına başvurmuş, bin 163 kişi tedavi edilmiş ve taburcu olmuştur. Bin 407 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirilmiştir. Valiliğimize yardım talebinde bulunanların yüzde 85’inin ihtiyaçları karşılanmıştır” ifadelerine yer verdi.