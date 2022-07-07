12-21 yaş aralığındaki 65 hafız, 3 günlük kampta gelecek planlaması yaptı

Ankara’da düzenlenen “İnşirah Kampı”nda bir araya gelen 12-21 yaş aralığındaki 65 kız hafız, 3 gün boyunca kariyer planlaması ve mesleki yönelim içerikli eğitimler aldı. Hafızlar, kampı "gelecek planlaması" olarak değerlendirdi.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), 65 hafız öğrenciyi Ankara’daki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlediği üç günlük “İnşirah Kampı”nda bir araya getirdi. 12-21 yaş aralığındaki hafızlığını yeni bitirmiş kız öğrenciler kamp boyunca alanında uzman hocalardan kariyer planlaması ve mesleki yönelim içerikli eğitimler aldı. Ayrıca kampta kültürel-sportif faaliyetler de yapıldı. Kamp hocaları, hafız öğrencilerle kamp boyunca bireysel ilgilendi. Ayrınca hafızlara Holland Mesleki Yönelim Analizi sistemi uygulandı.

“Türkiye çapında böyle çalışmaları yaymayı planlıyoruz”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan EHAD Kadınlar Komisyonu Başkanı Belgizar Özbek, çalışmanın başarılı olması sonucunda Türkiye çapında bu tür uygulamaları yaymayı planladıklarını anlattı. Özbek, “Hafızlık sistemine hizmet edebilmek için, hafızlarımızı güçlendirebilmek, destek olabilmek için elimden geldiğince çalışmaya gayret ediyorum. Biz hafızlara farklı kamplar düzenliyoruz ama bu kampın diğer kamplardan ayrı bir özelliği var. Daha lokal, daha küçük ve hafızlığını yeni bitiren, bitirdikten sonra kendisine mesleki alanda yön çizmek isteyen genç arkadaşlarımıza yönelik düşündük. Bu bir pilot uygulama. Ankara’da ilkini gerçekleştirdik. Bu uygulamada başarı görür ve artı-eksilerle kendimizi daha güçlendirirsek Türkiye çapında böyle çalışmaları yaymayı planlıyoruz” dedi.

Kampta 12 yaşındaki hafız Ecrin Naz Öksüz de vardı

Hafızlığını 12 yaşında bitirerek gelecek planlaması yapmak adına kampa katılan hafız öğrencilerden Ecrin Naz Öksüz, “İlk başta ortaokul okuyarak başladım. 6 ve 7’nci sınıfta okulumu dondurdum. Şu anda da 7’nci sınıfım bitti. Hafızlığı bu sene haziran ayında bitirerek belgemi aldım. Burası çok güzel, özenle hazırlanmış bir kamp. Burada ilim, zaman yönetme gibi şeyler öğrendik. Liseye geçeğim ve hangi mesleği yapacağım sorusuna karar verememiştim. Ama burada fikirlerim oturdu. Güzel bir şekilde devam edeceğim. Herkesin hafız olması büyük bir nimet” diye konuştu.

“Bu kamp benim için çok faydalı oldu”

Kampa katılan 17 yaşındaki Erva Akdemir şunları söyledi:

“Hafızlığımı 2018 senesinde bitirdim. Şu an örgün eğitimde lise son sınıftayım. Ben dört senedir bir kurs ortamı görmüyorum. Yatılı bir şekilde hafızlığımı tamamladım. Burada daha çok onu hatırladım. Meslek seçimi olarak benim için burası çok iyi oldu. Bu kamp benim için çok faydalı oldu. Bu kamp düşüncelerimi oturtmamı sağladı. Kampta çok eğlendik. Özellikle hafızların bir araya gelmesi çok büyük nimet. Bizim için de onur verici. Günlük 3,4 seminerimiz oluyordu. Hepsi farklı konular üzerine. Mesleki yönelim, zaman değerlendirme üzerine.”

Kamp öğrencilerinden 13 yaşındaki hafız Zehra Yırtan ise “Hafızlığımı 2021 yılı Eylül ayında bitirdim. Ama bu haziranda sınava girerek belge aldım. Burası gayet güzel geçti. Geleceğe yönelik meslek seçimimde bana kolaylık sağladı. Düşüncelerim kafamda daha çok oturdu. Ben buraya gelmeden önce zamanımı güzel kullanamıyordum. Boş vaktim çok fazla oluyordu fakat buraya geldiğimde boş zamanımın artık olmaması gerektiğini anladım. Ben buraya ilk geldiğim gün bu kadar eğleneceğimi, zevk alacağımı beklemiyordum. Sadece ders çalışacağız zannediyordum. Fakat gayet eğlenceli etkinlikler yaptık. Üç günümüz dolu geçti. Tam gaz ilerledik” dedi.

Üç günlük kampta bir araya gelen 12-21 yaş aralığındaki 65 hafız öğrenci, kamp sonunda düzenlenen programla sertifikalarını aldı.