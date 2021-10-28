banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

117 yaşındaki Muteber Nine: Cumhuriyet ilanını köyün damlarında halaylar çekerek kutladık

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, Cumhuriyet ilan edildiği zaman 19 yaşında olduğunu belirterek, Cumhuriyet ilanını köyün damlarında halaylar çekerek kutladılar.

Haberde İnsan 28.10.2021, 18:02
117 yaşındaki Muteber Nine: Cumhuriyet ilanını köyün damlarında halaylar çekerek kutladık

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, Cumhuriyet ilan edildiği zaman 19 yaşında olduğunu belirterek, Cumhuriyet ilanını köyün damlarında halaylar çekerek kutladılar.

Yüksekova’nın Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Nine, 4 ay önce geçirdiği korona virüs hastalığını ve kendi imkânlarıyla evinde tedavisini yaptı. Korona virüsü en iyi şekilde atlattığını söyleyen Muteber Nine, Cumhuriyet ilanını halaylarla karşıladıklarını anlattı. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923’te 19 yaşında olan, kimlikteki yaşıyla Türkiye’nin en yaşlı kişilerin arasında yer alan Yüksekova Esendereli Muteber Engindeniz, O zaman Cumhuriyet ilanı tüm Türkiye’de olduğu gibi tüm köy halkının da sevindiğini ve akşama kadar dam üzerinde halaylar çektiklerini belirtti. Her şey için Atatürk’e burçlu olduklarını belirten 117 yaşındaki Muteber Engindeniz Nine, ’’Cumhuriyetin ilan edildiğini duyunca çok sevindik. Köyün damlarında halay çektik. Her şey için Atatürk’e borçluyuz Türkiye’de. Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk. Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce damlarda halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olurduk. Onun için ona minnettarız o bu ülkenin kutarıcısıdır’’ dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3