112’yi sim kartsız telefondan 2 bin 376 defa aradılar

Zonguldak’ta bir yılda 337 bin çağrı alan 112 Acil Çağrı Merkezi, 2 bin 376 defa gereksiz yere arayan kişiyi konumundan tespit ederek uyarıp gereksiz aramanın önüne geçildi.

Acil Çağrı Merkezi’nin acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesinin hayati önem taşıdığı ifade edilirken, 2022 yılı içerisinde çağrı merkezine 337 bin 717 çağrı geldi. Bu çağrılardan acil olmayan aramalar, asılsız ihbarlar, elektrik, su ve doğalgaz faturasını sorgulamak isteyenlerin yanı sıra sessiz çağrılar, argo konuşanlar hakkında işlem yapıldı. Gereksiz aramalarda 12 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na istinaden 6 bin 732 TL idari para cezası uygulandı.

Sim kartsız telefondan 2 bin 376 defa aradılar

Çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlerden en dikkat çekeni ise sim kartsız telefonla arayanlar oldu. Sim kartı olmayan telefonla çağrı merkezini 2 bin 376 defa arayan kişinin konumu tespit edilerek jandarma ekiplerine bilgi verildi. Bahse konu adrese giden jandarma ekiplerinin uyarması sonucu gereksiz aramanın önüne geçildi.

Öte yandan 112 Acil Çağrı merkezini arayarak asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden kişiler hakkında 561 TL idari para cezası uygulamasına da devam ediliyor.

“Gereksiz çağrılar yüzde 72’den 66’ya düştü”

Gereksiz çağrılarla mücadelenin sürdüğünü anlatan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, yüzde 72 olan bu oranın yüzde 66’ya düşmesine rağmen halen yüksek olduğunu ifade etti. Hastane randevusu için bile arayanlar olduğunu anlatan Kar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir yıl acil olmayan çağrıların engellenmesi, azaltılması ile ilgili çalışmalarımızla geçti. Gerek personelimizin eğitilmesi gerekse 112’nin tanıtımı ile ilgili okullarda yaptığımız faaliyetlerle birlikte bir yılı tamamlamış bulunmaktayız. Halkın can ve mal güvenliği, kamu güvenliği, kamu sağlığı ile ilgili tüm acil çağrılar 112’de toplanmış bulunmaktadır. Emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık, AFA, orman çağrıları 112’de toplandı. Aynı zamanda acil olmayan aramalar, sessiz çağrı, elektrik faturası sorma gibi gereksiz çağrılar da yoğunluktadır. Geçen yıl yüzde 72 oranındaydı, bu yıl da yüzde 66 oranına inmiş olmasına rağmen bu oran halen yüksektir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın sadece acil çağrı anlamında ihbarlar için aramalarını önemle rica ediyoruz. İlk önce kurumun tanıtımıyla halkı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Gereksiz arayanları şifahen ve SMS ile bilgilendiriyoruz. Kurumu gereksiz yere meşgul etmemelerini aksi halde para cezası ile karşılaşacaklarını söylüyoruz. Hiç uğraşmazsak günde 40-50 defa arayan oluyor. En çok sessiz çağrılarımız oluyor. Telefon çocuklara veriliyor onların araması yada yanlış aramalar da oluyor. Hastane randevusu için bile arayanlar oluyor. Yılbaşından itibaren 337 bin çağrı aldık. Pandemiden dolayı geçen seneye nazaran biraz azalsa da acil olmayan aramaların yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız daha duyarlı olursa memnun oluruz.”