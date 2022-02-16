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112’yi en çok sevgilisinden ayrılan sarhoşlar meşgul ediyor

Karabük’te bir yıl önce faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 303 bin 79 çağrıdan 230 bin 829’u asılsız çağrı çıktı. Türkiye ortalamasının üzerinde olan asılsız çağrılarda alışveriş sitelerinde satın aldıkları ürünlerin kargolarını soranlardan, sevgilisi ile tartışıp alkol aldıktan sonra rahatsız edenler gibi enteresan çağrılar yer alıyor.

Haberde İnsan 16.02.2022, 11:14
112’yi en çok sevgilisinden ayrılan sarhoşlar meşgul ediyor

Karabük’te bir yıl önce faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 303 bin 79 çağrıdan 230 bin 829’u asılsız çağrı çıktı. Türkiye ortalamasının üzerinde olan asılsız çağrılarda alışveriş sitelerinde satın aldıkları ürünlerin kargolarını soranlardan, sevgilisi ile tartışıp alkol aldıktan sonra rahatsız edenler gibi enteresan çağrılar yer alıyor.

Acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla Karabük’te bir yıl önce hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilmiştir. Acil durumlarda birden çok numara aramak yerine vatandaşlara kolaylık sağlanması ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması amacıyla hayata geçen 112 Acil Çağrı Merkezi ile gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışması amaçlanıyor. Karabük’te birinci yılını dolduran çağrı merkezine yapılan gelen 303 bin 79 çağrıdan 230 bin 829’u asılsız çağrı çıktı. Türkiye ortalamasının üzerinde olan asılsız çağrılar ciddi durum için aramak isteyenlerin işini zorlaştırıyor.

“Yüzde 76’sı asılsız çağrı olarak gelmektedir”

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Şerafettin Kelleci, “Bu süre içerisinde 303 bin civarında çağrı alınmış, bu çağrıların tamamı karşılanmış. Ancak asılsız çağrılarımızın çok olduğu görülmektedir. Yüzde 76’sı asılsız çağrı olarak gelmektedir. Yüzde 23’ü de asıllı çağrı olarak vuku bulmuştur. Bu kapsamda ilimizdeki vatandaşlarımız 112’ye adaptasyon sağlamış durumda ancak zaman zaman 112’yi ilgilendirmeyen hususlarda çağrılanmaktadır. Bu doğrultuda okullar başta olmak üzere eğitimlere, faaliyetlere ağırlık vermekteyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak mümkün olacaktır. Çalışmalarımız bu hızla devam etmektedir” dedi.

“Sevgilisiyle kavga edip, alkol alıp burayı rahatsız ediyorlar”

Merkezi arayarak gereksiz yere meşgul edenlerle ilgili bilgi veren çağrı karşılayıcısı Begüm Tabak, şunları söyledi: “Trendyol müşteri temsilcisi ile görüşmek istediklerini, trendyoldaki ürünlerle alakalı bilgi alabilmek için burayı aradılar. ‘Kargom nerede?’ ‘Ne zaman getireceksiniz?’ diyenler oldu. Bu gibi enteresan, gereksiz çağrılarla karşılaşabiliyoruz. Daha çok alkollü şahısların araması tuhaf bir durum olabiliyor. Sevgilisiyle kavga edip, alkol alıp burayı rahatsız ediyorlar. Alkollü şahıslar genellikle emniyet ya da diğer kurumları taksi görevi görüp bir yerden bir yere bırakmalarını istiyorlar. Bu şekilde enteresan durumlarla karşılaşabiliyoruz.”

“Ciddi durumu olan birisi ile iletişim kuramıyoruz”

Tabak, vatandaşlardan gereksiz yere 112’yi meşgul etmemelerini istediklerini ifade ederek, “Elektrik ve su kesintisinde bilgi alma amaçlı burayı arıyorlar. Burası 112 Acil Çağrı Merkezi. Bu durumlarla ilgili bilgi almak için aramamaları gerekir. Sıfır telefon alıyorlar, 112 üzerinden telefonlarının çalışıp çalışmadığını deniyorlar. Çocuklarımızın özellikle android kullananların telefonlarında acil durum butonu var. Cep telefonları basılı kalıyor ellerinde ve ceplerinde. Bu durumda 112’yi ararlarsa telefonu kapatmamalarını istiyoruz. En azından çağrıları bize düşsün. Yanlış aradıklarını beyan etsinler ki geri dönüş yapmak durumunda kalmayalım. Çünkü düşen çağrılara geri döndüğümüz zaman ciddi durumu olan birisi ile iletişim kuramıyoruz” diye konuştu.

Danışman Hekim Aykut Pamukçu ise 112 sisteminin birleşmesinin ardından ön çağrıların elenerek kendilerine gelmesinden dolayı rahatladıklarını aktardı.

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