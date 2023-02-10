112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı

Türkiye’yi üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 112. saatinde Hatay’da 60 yaşındaki bir kişi enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.

Hatay’da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi, polis özel harekat, jandarma ve UMKE ekipleri bir enkazda dinleme yaparken tepki veren 60 yaşındaki bir kişiyi fark ettiler. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından henüz kimliği belli olmayan adam, termal battaniyeye sarılarak sedye ile koridorla enkazdan ambulansa taşındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü bildirildi.