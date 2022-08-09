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112 personelinden insanlık dersi

Kayseri’de 112 çalışanı, işe gittiği sırada yere yığılarak fenalık geçiren komşusunu yaptığı müdahale ile kendine getirdi. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberde İnsan 09.08.2022, 12:02
112 personelinden insanlık dersi

Kayseri’de 112 çalışanı, işe gittiği sırada yere yığılarak fenalık geçiren komşusunu yaptığı müdahale ile kendine getirdi. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde gerçekleşen olayda, Ayhan Erdoğan binanın bahçesinde fenalık geçirerek yere düştü. Bu sırada işe gitmek için aracına binen Kocasinan 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışan Paramedik Halil Demirel, komşusunu gördü. Aracından inerek komşusunun imdadına yetişen Demirel, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra komşusunu kendine getirdi. Bir süre komşusuyla konuşan Demirel, yaşlı şahsı kamelyaya götürdü.

Demirel’in komşusuna müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, yaptığı hareket komşularının takdirini topladı.

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