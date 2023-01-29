112 ekiplerinden yaşlı kadına vefa

Samsun?da vakaya giden sağlık ekipleri, soğuktan rahatsızlanan yaşlı kadının evindeki sobasını yakarak ısınmasını sağladı.

Samsun?da yalnız yaşayan yaşlı kadının soğuk evde oturduğunu gören 112 acil servis ekipleri, gönülleri ısıtan davranışta bulundu.

Samsun?un Terme ilçesinde 78 yaşında yalnız yaşayan Cemile Ak, rahatsızlandığı için 112 acil servise ihbarda bulunarak ambulans talep etti. Hızla adrese giden sağlık ekipleri yaşlı kadının sağlık kontrollerini yaptı. Genel durum bozukluğu teşhisi konulan Cemile Ak?ın evinde bulunan sobanın yanmadığını gören sağlık ekipleri sobayı yakarak yaşlı kadının ısınmasını sağladı.

Paramedik Emine Aksoy, ATT Nazlı Korkmaz ve ambulans sürücüsü İsmail Keskin?in sobayı yakmasından etkilenen Cemile Ak, ?Allah sizden razı olsun. Saatlerdir yakmaya çalışıyorum ama yaşımdan dolayı beceremedim. Hem beni evimde tedavi ettiniz hem de evimin ısınmasına yardımcı oldunuz, Allah size zeval vermesin? ifadelerini kullandı.