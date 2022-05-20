112 ekibinden örnek davranış

Sakarya’da evinde rahatsızlanan 88 yaşındaki yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldıran 112 ekibi, hastanın yorganından düşen 10 bin lirayı da polise teslim etti. 112 ekibinin duyarlılığı takdir topladı.

Erenler ilçesinde bulunan 4 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknisyeni Nurgül Çalık ve araç sürücüsü Yasin Muti, ihbar üzerine rahatsızlanan 88 yaşındaki vatandaşın evine gitti. Sağlık durumu kötüye giden yaşlı adamın kontrollerini yapan ekip, hastaneye sevk etmek için sedyeye alırken, yorgan içinden yaklaşık 10 bin lira düştü. Sağlık çalışanları paraları toplayarak, hastane polisine teslim etmek üzere ambulansa koydu.

88 yaşındaki hasta ise evde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık çalışanları, 10 bin lira parayı hastane polisine teslim etti. Hastaneye gelen yaşlı adamın yakınları ise 112 ekibine defalarca teşekkür etti. Hastanın hem canına hem parasına sahip çıkan sağlık ekipleri, duyarlı davranışları dolayısıyla övgü topladı.

"Para ayağımıza düştü"

Acil tıp teknisyeni Nurgül Çalık, "Erenler’de 88 yaşındaki erkek hastamızın evine gittik. Oradaki müdahale sonrasında ambulansa aldık. Ambulansta damar yolu açılırken hastanın yorganından 10 bin TL civarında para bizim ayağımıza düştü. Biz hastamızın sevkini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağladık, o sırada düşen parayı da hastane polisine teslim ettik" dedi.

"Vatandaşlar sadece canını değil, malını da teslim ediyor"

Araç sürücüsü Yasin Muti ise "Hastaya müdahale sırasında arka tarafta para düşmüş, arkadaşlarım bana verdi, bizde sonra tutanakla hastane polisine teslim ettik. Yolda da düşebilirdi, taşıma esnasında ya da hastanede de düşebilirdi. En azından bizim elimize düştü ki bizde parayı teslim ettik. Vatandaşlar bize sadece canını değil malını da teslim etmiş oluyor" diye konuştu.