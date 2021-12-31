112 Acil Çağrı Merkezi yılbaşında da aralıksız çalışıyor

112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, haftanın 7 günü kesintisiz sürdürdüğü hizmetlerine yılbaşı gecesinde de devam ederek, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara cevap veriyor.

Dünya çapında insanlar yeni yıl heyecanı yaşarken, acil bir durumda ihtiyacı olanların ulaşarak yardım talep ettiği 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, gereksinime göre vatandaşları sağlık, emniyet, itfaiye, orman ve jandarma görevlilerine yönlendiriyor. Ekipler, haftanın 7 günü vardiyalar halinde 24 saat boyunca çağrıları saliseler içinde yanıtlayarak, vatandaşların içerisinde bulunduğu olumsuz durumları çözmek için çabalıyor. Yılbaşında kendilerini yoğun bir mesainin beklediğini söyleyen çağrı merkezi çalışanlarının, vatandaşlardan tek isteği; asılsız aramaların yapılmaması.

“Trafik konusunda daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz”

Eskişehir’de görevli 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Cansın Aldemir, yılbaşında da her zaman olduğu gibi vatandaşların çağrılarını yanıtlamak için yerlerini aldıklarını belirterek, “Yılbaşı oldukça yoğun bir gece oluyor bizim için. Burada görev almaktan memnunum. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaktan da memnunum. Trafik konusunda daha dikkatli olmalarını, özellikle alkollüyken kullanmamalarını tavsiye ediyoruz” diye seslendi.

“Tek sorunumuz asılsız ihbarlar diyebiliriz”

Diğer bir çalışan Merve Başkaya ise, yılbaşı ve bayramlar gibi yoğun geçen ve fazla ihbarın geldiği günlerde asılsız aramaların çok fazla yaşandığını aktararak, “Gereksiz ihbarlar çok fazla olunca gerçekten bize ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmakta, onların ihbarını karşılamakta sıkıntı çekebiliyoruz. Tek sorunumuz asılsız ihbarlar diyebiliriz. 7/24 çalışan bir kurum olduğumuz için yılbaşına çalışarak gireceğiz. Ama işimizi severek yaptığımızdan bizim için önemli değil, mutluyuz. Herkese buradan mutlu yıllar diliyorum. İnşallah 2022 hepimiz için daha hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir yıl olur” ifadelerini kullanarak yeni yıl dileklerini iletti.

“Vatandaşlarımızdan en önemli ricamız, lüzumsuz aramalar yapmamaları.”

Çağrı merkezinde görev alan polis memuru Sedat Temel de bu işi yapmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Daha önce de yılbaşında çalıştığını söyleyen Temel, “Öncelikle vatandaşımıza, bir polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı olarak hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Ama böyle bir günde, böyle bir zamanda hizmet etmek ayrıca gurur verici bir şey. Diliyorum, 2022 yılı mutluluklar, huzurlar getirir. Daha önceki senelerde de yılbaşı geceleri çalıştım. Oldukça yoğun oluyor, bu durumu yadırgamıyoruz, lakin vatandaşlarımızdan en önemli ricamız, lüzumsuz aramalar yapmamaları. Çünkü her lüzumsuz arama, devleti meşgul etme girişimidir” dedi.