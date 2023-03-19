11 Yaşındaki Gökçe’den deprem bölgesine duygulandıran mektup

İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki Gökçe Sevgiuslu, harçlığından biriktirdiği 100 TL’yi ve yazdığı mektubu battaniye içerisine koyarak Malatyalı depremzedelere gönderdi. Mektupta adresini de yazarak misafirliğe beklediğini belirten Gökçe’nin satırları ise okuyanları duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da enkaz kaldırmaları sürerken, bir yandan da depremzedelerin barınması için çadır kent ve konteyner kentlerin kurulumu sürüyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde bulunan Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi okul bahçesinde kurulan çadır kentte depremzedeler yaşamlarını sürdürüyor.

Çadır kentte barınan depremzede Ferhat Özdemir, kendilerine gelen battaniye içerisinde çıkan mektup ve 100 TL’yi görünce duygulandı. Çadırda battaniye ihtiyaçları olduğu için yönetimden aldıkları çadırı getirdiklerinde içerisinde 11 yaşındaki Gökçe Sevgiuslu’nun yazdığı mektubu gördüğünü belirten Özdemir, “Kardeşimiz bize 100 TL para göndermiş kendisine teşekkür ediyorum. Hemen aradık teşekkür ettik. Yine eski günlere göndereceğiz diye kendisine teşekkür ediyorum, çok düşünceli birisi” dedi.

Mektubunda İstanbul Sancaktepe’teki adresini de açıkça yazan küçük kızın, “Bir gün misafirliğe bekleriz. Size harçlığımdan 100 TL gönderiyorum” cümleleri okuyanları duygulandırdı.

Çadırda kalan diğer depremzedeler de evlerinin yıkılması ile devletin yanlarında olduğunu ve her ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek teşekkür etti.

Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Altıntop da Malatya ve 10 ilde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için devletin tam kadro sahada olduğunu ifade ederek, “Okul bahçemizde çadır kent kuruldu. Çadırda vatandaşlarımız rahat olsunlar ve mağdur olmasınlar diye çalışmalar yapıldı. Malatya’mızda yoğun bir şekilde yağmur yağıyor şu sıra. Olumsuzluk olmaması adına tüm önlemler alındı” diye konuştu.