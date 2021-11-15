11 tır dolusu yardım İdlib’e dualarla uğurlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğiyle organize edilip hazırlanan 11 tır yardım malzemesi, Suriye’nin İdlib kentine dualarla uğurlandı.

Suriye’nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğiyle organize edilip hazırlanan 11 tır yardım malzemesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan dualarla uğurlandı. Uğurlama programında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Hayrat Vakfı Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır, Hayrat Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Üzeyir Cesur, Büyükşehir bürokratları ve yardımseverler yer aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından tırlar dualarla yola çıktı.

Milletimizin kadirşinaslığı ve cömertliğini görüyoruz

Hayrat Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Üzeyir Cesur, “Siz kıymetli kadirşinas hemşerilerimizin destekleri ile 11 adet yardım tırımızın hazırlık ve planlamasını tamamladık. Bugün bu yardım tırlarımızı, muhtaç kardeşlerimize ulaştırmak üzere, sizlerin duaları ile beraber uğurlamak için birlikteyiz” derken Hayrat Vakfı Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır ise, “Ne kadar şükretsek az, milletimizin kadirşinaslığı ve cömertliğini görüyoruz. Devletimizin gücünü görüyoruz Allah’a hamdolsun. Şuan bu 11 tır ile Kocaeli-Sakarya bölgesinden 89 tırımızı kaldırıyoruz. 89 bin aile demek, yaklaşık 450 bin kişinin gönüllerini, dualarını almak ve onların yüzlerinde tebessüm oluşturmak bizlere nasip oldu. Rabbim bunların devamını nasip eylesin inşallah” diye konuştu.

Sakarya yardımlaşmanın, kardeşliğin ne denli önemli olduğunu asla unutmadı

Her şeyin iyilik ile değişeceğini ve değişimin temelinin altında iyiliğin yattığını söyleyerek konuşmalarına başlayan Yüce, “Bizler 1999 yılında hep birlikte acı bir deprem tecrübesi yaşadık. Tarifi mümkün olmayan acılar çektik. Yaşadığımız kayıplar ve travmalardan sonra hayata tutunacak motivasyonlarımız tükenmek üzereyken; binlerce yıldır bu coğrafyada hüküm süren merhamet, yardımseverlik ve paylaşma kültürü ortaya çıkıverdi. Harap olmuş ve kullanılmaz hale gelmiş caddeler, bunların arasında tek tük kalmış sağlam sokaklardan kardeşlerimizin yardım elleri bizlere ulaşmaya başladı. Yaralarımız sarıldı, aradan tam 22 yıl geçti. Ancak Sakarya yardımlaşmanın, kardeşliğin ve destek olmanın ne denli önemli olduğunu asla ve asla unutmadı. İşte bugünde bunun bir eserini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Sakarya’dan, İdlib’e 11 tır yardım gidiyor

Sakarya’dan İdlib’e giden tırlardan bahseden Yüce, “Hayrat Vakfı Sakarya ve Kocaeli il temsilcilikleri ile ortak bir programla İdlib’te ki savaş mağduru kardeşlerimize insani yardım hareket etmek üzere. Sakarya’dan, İdlib’e 11 tır yardım gidiyor. Üç tır su, üç tır muhtelif gıda maddesi, iki tır patates, iki tır soğan ve bir tır da un kardeşlerime bereket, afiyet olsun. Yüreklerimiz onlarla birlikte çarpıyor ve inşallah en kısa zamanda onların özgürlüklerine kavuşmalarına dua ediyor ve destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.