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11 askerin şehit olduğu bölgede sis ve kar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçen yıl kaza kırıma uğraması sebebiyle düşen ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının yaşandığı bölgede sis ve karlı hava hakim oluyor.

Haberde İnsan 04.03.2022, 09:58
11 askerin şehit olduğu bölgede sis ve kar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçen yıl kaza kırıma uğraması sebebiyle düşen ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının yaşandığı bölgede sis ve karlı hava hakim oluyor.

4 Mart 2021’de Bingöl’den kalkış yaptıktan sonra Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterdeki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 asker şehit düşmüş, 2 asker de ağır yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa boğan kazanın üzerinden tam tam yıl geçmesine rağmen acıları halen ilk günkü tazeliğini korurken, talihsiz kazanın yıl dönümünde olayın olduğu bölgede bugün de geçen yıla benzer bir hava durumu yaşanıyor. Kent merkezinde dün geceden bu yana yoğun kar yağışı etkili olurken, kazanın yaşandığı Nemrut Dağı’nın eteklerindeki Çekmece köyü kırsalında ise sis, tipi ve fırtına hakim oluyor.

Kazanın yaşandığı bölgeye en yakın köy olan ve kazaya ilk müdahale eden Çekmece köyü sakinleri ise şehitleri unutmadı. Köy Muhtarı Mahir Akhan, köy sakinleri olarak 11 askerin şehit olduğu ve 2 askerin ağır şekilde yaralandığı kazanın halen üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kazayı duyar duymaz elbirliğiyle hemen müdahale ettiklerini anlatan Akhan, “Geçen yıl Tatvan ilçemize gelmek üzere Bingöl’den kalkış yapan askeri helikopter ne yazık ki kaza kırıma uğrayarak köyümüze yakın bir bölgede düşmüştü. Kazayı duyar duymaz hemen cami hoparlöründen anons yaptırarak korucularımız ve köy sakinlerimizin 7’den 70’e herkesin meydanda toplanmasını sağladık. Daha sonra güvenli şekilde kaza yerine ulaşarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Nitekim ülkemizi ve milletimizi yasa boğan üzücü kazada 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise ağır şekilde yaralanmıştır. Bugün de yaşanan o üzücü kazanın sene-i devriyesidir. Geçen yıl 18 Mart’ta şehitlerimiz için anma ve mevlit programı düzenlemiştik. Bu yıl ise kazanın yıl dönümünde yine köyümüzde anma ve mevlit programı düzenleyeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

Yaşanan kaza sonrası Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeye yakın bir alanda şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanının girişine asılan askerlerin fotoğraflarının bulunduğu tabelanın ise kar altında kaybolduğu görüldü.

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