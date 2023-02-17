1071 Sultan Alparslan Otağı’ndaki çadırlar Kahramanmaraş için sökülüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi’nde bulunan ve her yıl 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarında etkinlik çadırı olarak kullanılan çadırlar, depremzede ailelerin kullanımı için sökülmeye başlandı.

Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi tarafından depremin yaralarını sarmak için başlatılan çalışma neticesinde ilçenin Çarho mevkiindeki 450 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Ahlat Millet Bahçesi’nde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağı’ndaki 50 çadır, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremzedelerin kullanımı için sökülüyor. Yoğun kar örtüsünün ve soğuk havanın hakim olduğu bölgede görevlendirilen ekip, hummalı bir çalışma yaparak çadırların sökümünü yapıyor. Sökülen çadırlar, depremden etkilenen depremzede ailelerin barınması için Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine kurulacak. Aynı şekilde Malazgirt ilçesinde bulunan 50 çadırın da deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

"Seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz"

Çadırların söküm çalışmalarını yapan ekipleri ziyaret eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, millet-devlet dayanışması ile yaraları birlikte saracaklarını söyledi. Başkan Çoban, "10 ilimizde tesir gösteren, ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde ihtiyaçları noktasında ilk günden itibaren elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Bir taraftan makine ve ekipmanlarımızla bir taraftan da gıda gibi ihtiyaçları karşılıyoruz. Bugünde 50’si Ahlat, 50 tanesi de Malazgirt’ten olmak üzere toplam 100 çadırı, Ahlat Belediyesi ve Okçular Vakfı birlikte hareket edeceğimiz bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah orada da bir araya geleceğiz. Çadırlarımızın sökümünü gerçekleştirdikten sonra Pazarcık’ta vatandaşlarımızı bu sıkıntılı anlarında yardımcı olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz her noktasında devlet millet el ele çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ahlatlı da bu konuda her türlü gayreti ortaya koymuştur. Oradaki kardeşlerimize çok geçmiş olsun. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bugün tam da birlik günüdür. Seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Çadırlarımızı söktükten sonra oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.