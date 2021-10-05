107 yaşındaki Osman dede, 40 yıldır kayıp olan oğluna kavuştu

Osman dedenin “Ölmeden oğlumu son bir kez göreyim ne olur onu bana getirin" feryadının haber yapılmasının ardından kayıp oğul Mustafa Büyükçe, İstanbul’da ortaya çıktı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Osman Büyükçe, kendisine kızıp evi terk eden ve bir daha da haber alamadığı kayıp oğlu Mustafa Büyükçe’ye, 40 yıl aradan sonra kavuştu.

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık köyünde yaşayan 107 yaşındaki Osman Büyükçe, 1976 yılında kendisinden para isteyen, o tarihlerde 20’li yaşlarda olan oğlu Mustafa Büyükçe ile tartıştı. Tartışmanın ardından bu durumu gurur meselesi yapan Mustafa Büyükçe evi terk ederek önce Adana’nın Ceyhan ilçesine ardından da Adana’ya geldi. Bir süre buralarda değişik işlerde çalışan Mustafa Büyükçe’den bir daha haber alınamadı. Kayıp oğlunun izini süren Osman Büyükçe 1980 yılında oğlu Mustafa Büyükçe’nin İstanbul’da bir banka şubesinden para çektiği bilgisini aldı. 1980 yılından sonra oğlundan herhangi bir haber alamayan ve ölü veya diri olduğunu bilmeyen 107 yaşındaki Osman Büyükçe 2 çocuğundan biri olan ve evin terk erkek çocuğu olan Mustafa Büyükçe’yi dünya gözüyle son bir kez olsun görmek istiyordu. Osman Büyükçe’nin kızından olan torunu Mehmet Çaparoğlu, kayıp dayısını bulmak için yıllar içerisinde çaba gösterdi. Polis ve jandarmaya dilekçeler yazan, hastane ve devlet kurumlarına başvuru yapan Mehmet Çaparoğlu’nun bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Kayıp Mustafa Büyükçe’nin herhangi bir izine rastlanmadı. Çünkü Mustafa Büyükçe 40 yıldır kimlik çıkarttırmadı, herhangi bir işlem yapmadı, SGK kaydı yok herhangi bir hastaneye tedavi için gitmedi ve herhangi bir bankada da hesabı bulunamadı. Adeta yok hükmünde yaşayan Mustafa Büyükçe’den umut kesilmişken 2 hafta önce Sağlık Bakanlığından gelen bir yazı aileyi tekrar umutlandırdı. Kayıp Mustafa Büyükçe 14 Nisan 2019 tarihinde yapılan bir polis kontrolünde kimliğini ispat edemediğinden dolayı İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı ve alınan parmak izinde şahsın 1954 doğumlu Adana Saimbeyli ilçesi Ayvacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Büyükçe olduğu tespit edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu bilgiyi alan torun Mehmet Çaparoğlu dayısının yaşadığını 40 yılın ardından İstanbul’da ortaya çıktığını dedesi Osman Büyükçe’ye söyledi. Şu anda 107 yaşında olan Osman Büyükçe ise "Oğlumu bana getirin ben bir yere gidemiyorum. Onu son bir kez olsun göreyim" diyerek yakınlarına seslendi.

Yakınları tarafında İstanbul’dan alınan Mustafa Büyükçe, Kadirli ilçesinde yaşayan babası Osman Büyükçe’nin yaşadığı eve getirildi. Baba oğul 40 yıllık hasret giderdi. Mustafa Büyükçe’nin kaybolduğu 40 yıl süre zarfında bir müddet Adana, ardından Aksaray’da ve uzun bir süredir de İstanbul’da yaşadığı öğrenildi.