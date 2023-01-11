104 araç kapasiteli otopark için ilk kazma vuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi trafiğine çözüm bulmak amacıyla İlkadım ilçesinde yapılacak 104 araç kapasiteli mekanik otopark için ilk kazma vuruldu.

Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından olan ’otopark’ projesi için 19 Mayıs Mahallesi’nde hafriyat kazısına başladı. Toplam 1274 metrekare alan üzerine inşa edilen otopark 4 katlı ve 104 araç kapasiteli olacak. Zemin katta meydan ve çocuk oyun alanları yer alacak.

İlkadım’a 2 otopark

İlk kazmanın vurulduğu 19 Mayıs Mahallesi’ndeki otopark için son derece yoğun bir çalışma temposu sergileneceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yapılan her çalışmayı her yönüyle ölçüp, değerlendirip öyle yapıyoruz. Bizim dönemimizde yapılan yatırımları gelecek nesil tekrar yıkıp yapmak zorunda kalmayacak. Biz bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Otopark sorununa yönelik ürettiğimiz çözümler de tam olarak böyle. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde de otopark projelerimizi hayata geçiriyoruz. 19 Mayıs Mahallesi ve Rasathane Mahallesi olmak üzere bölgede iki otopark inşa edeceğiz. Bunlardan 19 Mayıs Mahallesi’ndeki için ilk kazmayı vurduk. Hızla inşasını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Belediye Hamamı yüzde 35 tamam

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde yapımı süren ‘Belediye Hamamı’ inşaatı hızla yükseliyor. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve masaj odaları olacak hamamın yüzde 35’inin bittiğini söyleyen Başkan Mustafa Demir, tarihi hamamın eski işlevine uygun olarak hizmet vereceğini söyledi. Belediye hamamı ve havuzun hizmete açıldığında bölgenin, tarihi yapısına uygun daha güzel bir görünüme kavuşacağını söyleyen Demir, "İnşaat çalışmalarının yüzde 35’i tamamlandı. Burası yıllarca hamam olarak hizmet verdi. Bundan sonra da daha modern ve tarihi dokusu korunarak yine hamam olarak hizmet verecek" diye konuştu.