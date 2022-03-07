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103 Maden şehidi dualarla anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi, facianın 39’uncu yıl dönümünde törenle anıldı.

Haberde İnsan 07.03.2022, 15:20
103 Maden şehidi dualarla anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi, facianın 39’uncu yıl dönümünde törenle anıldı.

Anma töreninde, faciada yaşamını yitiren madenciler için maden işçileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Tören, maden ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yeşil : “Türkiye’nin taş kömürü ithal etme lüksü yoktur”

Anma töreninde bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 39 yıl önce yaşanan faciada hayatlarını kaybeden 103 maden işçisini şükran ve minnetle andıklarını söyledi. 174 yıldır dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madenciliği sürdürdüklerini ifade eden Yeşil, “Ülkemiz ve milletimiz için güvenli ve verimli olarak üretmeye çalışıyoruz. Ancak yeterince üretmiyoruz. Ülkemizin yıllık taş kömürü tüketimi 39 milyon tondur. Türkiye her yıl milyarlarca dolar ödeyerek 38 milyon ton taş kömürünü ithal ediyor. Pandemi ve uluslararası çatışmalar nedeniyle ülkeler ekonomik kriz ile boğuşurken, taş kömürünün uluslararası piyasalardaki fiyatları yüzde yüze yakın oranlarda arttı ve artmaya devam ediyor. Bölgemizde demir-çelik sanayimizin ana ham maddelerinden olan koklaşabilir taş kömürü ithalatında zorluklar yaşanıyor. Termik santrallerde de aynı sorunlar gündemde. İthal kömür tedarik etmek zorlaşıyor. İthalatına milyarlarca dolar ödediğimiz kömürün maliyetlerin daha da artacağı, tedarik sorunun daha da büyüyeceği öngörülüyor. Bu şartlar bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’nin, stratejik bir ürün olan taş kömürünü ithal etme lüksü yoktur” dedi.

“Yer altında 1,5 milyar ton kömür rezervimiz var”

Demir-çelik fabrikalarının yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayinin çarklarını döndürebilmek için havzadaki öz kaynak olan taş kömürüne ihtiyaç olduğunu ifade eden Yeşil şöyle dedi: “Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. TTK’nın kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmektir. Ancak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda emeklilikler sürüyor, işçi açıklarımız büyüyor. En kısa zamanda taş kömürü üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı acilen gidermek zorundayız. Her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Yerli ve milli üretimin konuşulduğu, ham madde fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiği, tedarik sorunlarının yaşandığı bu dönemde, TTK’ya yapılan yatırımların üretime yansıması için işçi açıklarının biran önce giderilmesi, TTK’nın norm kadro ile çalışması gerekiyor. Böylece TTK, taş kömürü üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma gelecektir, dışa bağımlılıktan ülkemizi kurtaracaktır.”

“Maden şehidi ailelerinin istihdam yasasındaki yanlış düzeltilmeli”

Yeşil, maden şehidi ailelerine tanınan istihdam hakkından tüm maden şehitleri yakınlarının yararlanması gerektiğinin de bir kez daha altını çizdi. Bunun için girişimlerinin devam ettiğini anlatan Yeşil, “2014 yılında 301 madenci kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma Faciası’ndan sonra bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Maden şehitlerimizin yakınlarına bazı haklar da tanındı. Ancak yasa kapsamı sınırlandırıldı. Burada, Armutçuk’ta yaşamını yitiren 103 madenci kardeşimizin ve Kozlu’da yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere; 10 Haziran 2003 tarihinden önce ve 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra şehit olan madencilerimizin yakınları bu haklardan yararlanamadılar. Tüm maden şehitlerimizin yakınlarının bu haklardan yararlanması için Sendikamızın, maden şehit aileleri derneğimizin ve milletvekillerimizin girişimleri oldu. Bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu yanlış düzeltilmelidir. Başta TTK ve TKİ olmak üzere tüm kamu kurumlarına eleman alımında maden şehitlerimizin yakınlarına öncelik verilmelidir” dedi.

Yeşil konuşmasında ayrıca maden şehitlerine ve vatan şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi’nde 7 Mart 2022 tarihinde düzenlenen anma törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, siyasi parti temsilcileri, meslek ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri, muhtarlar, maden şehitlerinin aileleri ve maden işçileri katıldı.

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