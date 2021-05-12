100 yıllık gelenek bu bayramda da unutulmadı

Hatay’ın Erzin ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar 100 yıldır geleneksel hale gelen “Bayram Kömbesini” yapmak için fırınlara akın etti.

Yaklaşık 100 yılı aşkın bir zamandır Ramazan Bayramı öncesi, her evde yapılan ve içerisinde konan baharatlarla etrafa güzel kokular saçan bayram kömbesi bazı evlerde hala devam etmekte. Müstakil bahçeli evlerden apartmana geçilmesinin ardından bu gelenek azalsa da fırın önleri bayram kömbesini pişirmek için gelenlerle doldu.