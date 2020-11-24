100 yaşından sonra yapmaya başladığı resimlerle öğrencilere burs sağladı

İzmir’in Dikili ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki emekli öğretmen Sabiha Özar, 100 yaşından sonra yapmaya başladığı resimlerden sergi oluşturdu. Sabiha Öğretmen, sergiden elde edilen geliri ise, öğrencilerin burslarına harcanmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi’ ne bağışladı.

İzmir’in Dikili ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi anlamlı bir resim sergisi açtı. 106 yaşındaki emekli öğretmen Sabiha Özar’ın 100 yaşından sonra yapmaya başladığı resimleri, Dikili Kadın El Emeği Pazarı’nda açtığı sergiyle vatandaşa duyuran Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, emekli öğretmeni de mutlu etti.

Sabiha Özar, serginin gerçekleşmesinin ardından tablolarını geliri öğrencilerin burslarına harcanmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi’ ne bağışladı. 24 Kasım’da tam gün açık kalan sergiye vatandaşların ilgisi yoğundu.