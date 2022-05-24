banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!

100 bin adet sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı: Vatandaşlar alabilmek için kuyruk oluşturdu

Kastamonu’da, belediyeye ait seralarda atalık tohumlarla yetiştirilen 100 bin sebze fidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar fidelerden alabilmek için dağıtım noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Haberde İnsan 24.05.2022, 12:58
100 bin adet sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı: Vatandaşlar alabilmek için kuyruk oluşturdu

Kastamonu’da, belediyeye ait seralarda atalık tohumlarla yetiştirilen 100 bin sebze fidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar fidelerden alabilmek için dağıtım noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Kastamonu’da ata tohumları ile yetiştirilen 100 bin adet domates, salatalık, biber fidesi vatandaşlara dağıtıldı. Kastamonu Belediyesi tarafından seralarda yetiştirilen ve ücretsiz olarak dağıtılan fidelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl merkezinin 6 farklı noktasında kurulan stantlardan dağıtılan fidelerden almak isteyen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Dağıtıma başlanan 100 bin adet fide yaklaşık 1 saat içinde vatandaşlara dağıtıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara fide dağıttı. Başkan Vidinlioğlu vatandaşlara dağıttığı fidelerin kendisinin de biriktirdiği ata tohumlarından yetiştirildiğini söyleyerek ürünleri yetiştirdikten sonra tohumlarını saklamalarını istedi.

“Fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Vidinlioğlu, üretime önem verdiklerini vurgulayarak, “Son iki yılda ilk yıl 45 bin, ikinci yılda 60 bin tane dağıttığımız ata tohumlarımızı bu sene 100 bin adet rakamına çıkartarak dağıtıyoruz. Şehrin 6 noktasında vatandaşları bekletmeden fide şeklinde dağıtıma başladık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yerleşkemizi buraya aldık. Burada 4 tane de seramız var. Yağmur sularını kullandığımız otomatik ısıtmalı seramızda fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sürekli olarak gündeme getiriyorum, usanmadan da gündeme getireceğim. Bizim üretmememiz lazım. Özellikle Kastamonu gibi kadim bir şehirde, kökeni hayvancılık olan ilde ağırlıklı olarak atalık tohumlarımıza sahip çıkıp onları tüketmek olmalı. Bu konuda örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu etkinliğimizin çerçevesini daha çok genişlettik. Atalık tohumlarımız var. Bunların çoğu benim kendi tohumlarım, yıllardır biriktiriyorum. Bunun üzerine devam ediyorum. Bunlar hiçbir şekilde suni gübre görmemiş 60-70 yıllık tohumlar” dedi.

"Hepimizin bu duyarlılığa sahip olması gerekiyor"

Vatandaşların fide dağıtımına karşı gösterdiği ilginin de kendisini sevindirdiğini ifade eden Vidinlioğlu, “Sabah gelirken gördüm, tüm dağıtım noktalarımızda kalabalıklar vardı. Vatandaşımız bu tarz şeyleri seviyor. Sağlıklı bir toplum olmanın gereği ata tohumlara sahip çıkıyorlar. Yaptığımız işten dolayı çok mutluyum. Bu konuda Kastamonu bir ilke imza atıyor. Bunlar sayıca çok azdı. Bundan sonra da çerçevesini biraz daha genişletmek istiyoruz. Toprağın ne kadar önemli olduğu, kendi yiyeceğimizi, kendi ürünlerimizi yetiştirmemiz gerektiğini yaşanan şartlar ortaya koyuyor. Bu anlamda hepimizin bu duyarlılığa sahip olması gerekiyor. Gelecek bilince aktarmak lazım. Özellikle çocuklarımız çok fazla toprakla buluşmuyorlar. Mahalle arasında oynarken bile toprak bulamıyorlar. Domatesin, salatalığın, biberin nerede yetiştiğine dair de değişik fikirlere sahipler. Bu atalık tohumlar saksıda da yetişebilir. Çocuklarımızın bu bilince ulaşması için bunun önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Domatesleri, salatalıkları özel bireylerimize ikram edeceğiz”

Vatandaşlar ise ücretsiz bir şekilde aldıkları fideleri balkonlarında veya bahçelerinde yetiştireceklerini belirterek, proje için Kastamonu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yunus Dal isimli vatandaş, yetiştireceği sebzeleri özel bireylere ikram edeceğini belirterek, “Kastamonu Belediyemizin fide dağıtımı vardı. Biler de fide almak için geldik. Aldığımız fideleri Özel Bireyler Derneğimizin bahçesine dikeceğiz. Orada yetişecek domatesleri, salatalıkları özel bireylerimize ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık