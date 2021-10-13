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10 yıldır 17 kilometre koşuyorlar

Kahramanmaraş’ta maratoncu iki arkadaş 10 yıldır 17 kilometre koşuyor.

Haberde İnsan 13.10.2021, 11:41
10 yıldır 17 kilometre koşuyorlar

Kahramanmaraş’ta maratoncu iki arkadaş 10 yıldır 17 kilometre koşuyor.

Afşin ilçesinde yaşayan Sıtkı Gönen (59), 10 yılı aşkındır her sabah namazından sonra günlük yaz kış 17 kilometre koştuklarını belirterek, "Sadece haftada bir gün dinleniyoruz. Amacımız hem sağlık hem de Afşin Eshab-ı Kehf’i dünyaya tanıtmak. Spor yapmanın yaşı yoktur. Herkesi koşmaya ve spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

53 yaşındaki Ali Ayar ise Türkiye’nin değişik yerlerinde 100’e yakın yol koşusu ve maratonlara katıldıklarını belirterek, "Her sabah erkenden kalkıp, 17 kilometre koşuyoruz. Bütün herkesi yürüyüş yapmaya ve koşmaya davet ediyorum. Sağlık bulunmaz nimettir. İnsanların belirli bir zamanlarını spora ayırmasını gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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